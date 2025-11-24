Questa sera, lunedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. La puntata promette emozioni forti e confronti esplosivi tra i concorrenti, con ospiti in studio come Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Scontro tra Omer e Jonas

Un gesto provocatorio di Omer ha scatenato una reazione incandescente di Jonas, riaccendendo le tensioni all’interno della Casa. Durante la puntata di stasera, i due protagonisti avranno l’occasione di confrontarsi faccia a faccia in studio, senza più filtri e senza riserve, per chiarire i loro contrasti.

Televoto e primo finalista

Il televoto settimanale deciderà chi sarà il primo finalista di questa edizione (clicca QUI per il risultato dei sondaggi). Tra i candidati in gara ci sono: Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Chi riuscirà a conquistare questo incredibile traguardo?

Busta rossa a sorpresa nella Casa

Una nuova busta rossa farà il suo ingresso nella Casa e uno dei concorrenti sarà costretto ad aprirla, facendo i conti con un contenuto potenzialmente esplosivo.

Emozioni e incontri speciali

Dopo giorni di dubbi e crisi sentimentali, Grazia riceverà una sorpresa inaspettata: una carezza dal suo papà, momento di grande emozione che toccherà il cuore dei telespettatori.

Inoltre, Marina La Rosa farà il suo ritorno nella Casa e incontrerà Grazia e Donatella, due concorrenti che rappresentano due età e modi diversi di vivere l’amore e la sensualità.

Quando e dove seguire Grande Fratello

L’appuntamento è per lunedì 24 novembre in prima serata su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, per chi preferisce seguire il reality in streaming.