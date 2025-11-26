Su Canale 5 sta per fare il suo attesissimo ritorno uno dei quiz show più celebri della televisione italiana: “Chi vuol essere milionario – Il torneo”. La trasmissione sarà condotta ancora una volta da Gerry Scotti, che guiderà i concorrenti attraverso sfide ricche di suspense e colpi di scena.

La nuova formula del torneo

Questa edizione si distinguerà per la formula “torneo”, che promette un livello di competizione ancora più avvincente rispetto alle puntate classiche. I telespettatori possono aspettarsi momenti emozionanti e la consueta adrenalina che ha reso celebre il programma.

Promo ufficiale già in onda

Canale 5 ha trasmesso nelle ultime ore il primo promo ufficiale con Gerry Scotti, rapidamente condiviso e apprezzato dagli utenti sui social. La clip anticipa alcune novità della nuova edizione, aumentando l’attesa del pubblico.

Un concorrente vincitore del milione?

Secondo indiscrezioni riportate da Davide Maggio, in una delle nuove puntate un concorrente sarebbe riuscito a vincere il montepremi di un milione di euro, rispondendo correttamente a tutte le 15 domande.

Si tratta di un evento molto raro: nella storia del programma, infatti, il milione è stato vinto solo quattro volte. L’ultima volta risale al gennaio 2020, quando Enrico Remigio completò con successo la scalata verso il montepremi.

Appuntamento a dicembre

Le nuove puntate di “Chi vuol essere milionario – Il torneo” andranno in onda in prima serata a dicembre su Canale 5, regalando al pubblico emozioni, suspense e grandi sorprese.