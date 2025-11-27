Beatrice Luzzi è stata tra le protagoniste dell’edizione del Grande Fratello 2023-2024, quella vinta da Perla Vatiero. Durante la sua permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia ha intrapreso una frequentazione con Giuseppe Garibaldi, ex bidello calabrese.

E proprio di quest’ultimo e del legame con i suoi figli ha parlato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it: “Che pa**e, sempre questo qua? Ma il problema lì non erano loro, che non avrebbero potuto accettarlo, quanto lui, che non era pronto ad accettare una cosa del genere. Ma possiamo passare ad altro?”.

Su Samira Lui, invece, sua ex coinquilina con la quale non c’era un feeling particolare, e co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, Beatrice Luzzi ha detto: “È una donna esteticamente molto bella e accomodante, è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l’ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta. Quale? Quella che sta facendo. Non l’ho mai vista, mi è capitato mentre facevo zapping”.