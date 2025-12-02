Il Grande Fratello si avvia ai titoli di coda: ieri sera è andata in onda l’undicesima puntata, mentre lunedì prossimo sarà il turno della semifinale.

Al momento, la media degli ascolti della stagione è di 1.966.000 telespettatori, con il 15,14% di share. Un calo rispetto allo scorso anno, quando dopo 11 puntate la media era di 2.199.000 telespettatori e il 17,9% di share.

I momenti clou della puntata

Simona Ventura ha aperto la puntata annunciando provvedimenti disciplinari per la frase pronunciata da Simone De Bianchi nei confronti della gieffina ospite Dolce Dona.

La conduttrice ha poi dato spazio a un acceso confronto tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina Piscopo, che ha deciso di chiudere la relazione: “Per me finisce qui. Tu mi hai mancato di rispetto. Ti ho detto di non stare così vicino a Benedetta e tu continui. Avete anche dormito insieme! Fuori mi danno della cornuta e non puoi immaginare che cosa subisco. Non possiamo più andare avanti e per me finisce davvero qui”.

Durante la puntata, Mattia Scudieri è stato eliminato, mentre Jonas Pepe è stato eletto secondo finalista, dopo Giulia Soponariu. Prima della fine, Simona Ventura ha rivelato a Simone e Domenico D’Alterio che sarebbero finiti in nomination a seguito del provvedimento disciplinare per le loro frasi su Dolce.

Ascolti televisivi: Sandokan domina

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata seguita da 1.852.000 telespettatori, pari al 14,3% di share.

Su Rai Uno, invece, ha debuttato la serie evento Sandokan, con Can Yaman, Alanah Bloor, Ed Westwick e Alessandro Preziosi, che ha conquistato 5.755.000 telespettatori e il 33,9% di share.