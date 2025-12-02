Negli ultimi giorni il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo è tornato al centro del gossip dopo l’ufficializzazione della sua storia d’amore con Serena Padovano. Una notizia che ha riacceso l’attenzione anche sulla sua ex fidanzata Costanza Di Stefano, che sui social aveva già rivelato alcuni retroscena della loro relazione.

Nelle scorse ore Costanza è tornata a parlarne in un’intervista rilasciata a Fanpage, raccontando in dettaglio l’inizio della storia con Manuel, le dinamiche vissute lontano dai riflettori e l’improvvisa rottura.

Come è nata la relazione tra Manuel Bortuzzo e Costanza Di Stefano

Costanza spiega che tutto è cominciato in modo inaspettato: “Aveva visto un mio TikTok che lo aveva fatto ridere e aveva deciso di scrivermi su Instagram. Il primo messaggio lo ricevetti tra luglio e agosto 2023”.

All’epoca lei era ancora impegnata con un altro ragazzo, ma una volta conclusa quella relazione ha iniziato a frequentare Manuel: “Era l’ottobre del 2024”.

Una storia vissuta nel massimo riserbo

La Di Stefano racconta che Bortuzzo ha voluto mantenere la relazione completamente privata: “Mi ha sempre chiesto massima riservatezza. Ci vedevamo solo a casa sua per evitare che qualcuno ci vedesse insieme e non postavamo alcuna foto sui social”.

Viveva e studiava a Firenze, mentre Manuel era a Roma: “Ogni weekend prendevo il treno e lo raggiungevo. Stavo da lui fino al lunedì”.

Il viaggio alle Seychelles e la fotografa “a sorpresa”

Uno dei momenti più rilevanti del racconto riguarda il viaggio alle Seychelles, inizialmente proposto come una fuga romantica: “Accettai subito. Non avevo nemmeno il passaporto e lui riuscì a farmelo avere in un giorno”.

Tuttavia, pochi giorni prima della partenza, emerge un dettaglio inatteso: “Mi disse che sarebbe venuta anche una fotografa, incaricata di scattarci foto che sarebbero state usate da Chi per ufficializzare la nostra storia”.

Secondo Costanza, Manuel non avrebbe parlato fin da subito di questa decisione: “Gli chiesi se ci avesse pensato bene, visto che aveva voluto tenere tutto segreto, ma lui mi rassicurò”.

La rottura improvvisa: “È sparito”

La parte più dolorosa del racconto riguarda la fine del rapporto. Costanza descrive un comportamento del tutto inatteso: “A fine gennaio trascorro l’ultimo weekend da lui. Si comporta come sempre, nessun segnale di crisi”.

Il lunedì lei torna a Firenze per un esame. Da lì, il silenzio totale: “Mi dice che non vede l’ora di rivedermi… e poi sparisce. Non risponde ai messaggi, alle chiamate. Ho pensato perfino a un incidente”.

Quando finalmente riesce a parlargli, Manuel non le direbbe chiaramente che la storia è finita: “Mi dice solo che per lui una relazione è da vivere ‘a 360 gradi’. Voleva farmi capire, ma non ha mai detto apertamente che era finita”.

Il commento di Costanza sulla nuova storia di Manuel

Dopo l’ufficializzazione della relazione tra Manuel Bortuzzo e Serena Padovano, Costanza ha commentato con sorpresa: “Mi è sembrato strano che abbia pubblicato un post. Con me non aveva mai voluto farlo. Chiedevo di postare qualche foto, ma lui tergiversava sempre”.

Nessun ritorno di fiamma: “Non gli darei mai un’altra possibilità”

La Di Stefano conclude: “Adesso sono fidanzata con un’altra persona. E anche se non lo fossi, non darei mai un’altra possibilità a chi mi ha trattata così”.