L’undicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì primo dicembre, ha portato nella Casa una nuova protagonista destinata a far parlare di sé: Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo. La sua entrata ha immediatamente scatenato curiosità, tensioni e un vortice di gelosie tra gli inquilini.

L’arrivo esplosivo di Dolce Dona nella Casa

La nuova gieffina era stata anticipata con un video mostrato a soli tre concorrenti: Mattia Scudieri, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio. Tutti e tre ne avevano esaltato la bellezza, scatenando reazioni immediate tra alcune concorrenti, tra cui Rasha Younes e Anita Mazzotta.

Fin dai primi minuti nella Casa, Dolce ha mostrato un carattere deciso, una forte presenza scenica e un’ottima conoscenza dell’italiano — qualità che l’hanno resa subito una figura centrale nelle dinamiche del gruppo.

Rasha scherza, Omer chiarisce… ma Anita non gradisce

Tra chi ha preso con ironia l’arrivo della nuova gieffina c’era Rasha Younes, che ha scherzato con Omer Elomari intimandogli di chiamare Dolce “signorina” e di starle alla larga. Omer, da parte sua, ha ammesso che, pur trovandola molto bella, per lui Rasha resta ancora più affascinante.

Diversa invece la reazione di Anita Mazzotta, che ha osservato la nuova arrivata con sguardi sospettosi e una certa tensione crescente. Proprio Anita è stata protagonista di un momento diventato virale nel giro di pochi minuti.

La risposta gelida di Dolce che “ghiaccia” Anita

Durante una conversazione nella loro prima notte insieme nella Casa, Anita ha chiesto alla nuova concorrente cosa facesse nella vita. La risposta di Dolce è stata sorprendentemente secca e tagliente: “Cosa faccio nella vita? Mi faccio gli affari miei”.

Una battuta che ha spiazzato Anita e fatto ridere diversi gieffini, tra cui Omer e Rasha, che hanno giudicato la replica “una bella risposta”.