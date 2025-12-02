Negli ultimi giorni le frasi pronunciate dal concorrente del Grande Fratello, Simone Bianchi, hanno generato un’ampia discussione sul web. Non è la prima volta che alcune sue uscite fanno storcere il naso ai telespettatori, ma il commento rivolto alla nuova concorrente kosovara Dolce (le dichiarazioni circolano ampiamente sui social) ha provocato una vera ondata di indignazione.

Il richiamo in diretta: interviene Simona Ventura

Durante la diretta di ieri sera, Simona Ventura ha mostrato agli inquilini il filmato incriminato. A quel punto Simone e Domenico D’Alterio hanno tentato di giustificarsi, chiedendo scusa. La risposta della conduttrice è stata però molto netta: “Siete andati oltre, dicendo cose gravi in un momento come questo. Non si scherza su queste cose, c’è una grande consapevolezza”.

Subito dopo, Simona ha annunciato la decisione della produzione: Simone e Domenico finiranno in nomination d’ufficio.

La reazione di Cristina Plevani: “Io non sarei stata così buona”

La scelta del Grande Fratello non ha convinto tutti. Tra le voci critiche figura quella di Cristina Plevani, che sui social ha espresso il proprio dissenso per la misura ritenuta troppo blanda. L’ex vincitrice del reality ha dichiarato: “Parto subito con il botto: provvedimento Grande Fratello? Io non sarei stata così buona. Simone è la prima volta che fa uscite infelici, le altre volte meritava solo un cartellino giallo; ieri sera, per me, era da rosso – fuori! Squalificato!”.

Plevani ha poi aggiunto: “Domenico, giusta la nomination, e l’avrei data anche a Benedetta e Francesca. Il GF è buono, io no”.

E ha concluso con un attacco diretto al comportamento dei concorrenti: “Parliamoci chiaro: se in settimana non fossero stati richiamati dal GF, non si sarebbero nemmeno resi conto delle porcate che sono uscite dalla loro bocca… e nemmeno ieri sera, a mio avviso, comprendevano la gravità di quelle frasi”.