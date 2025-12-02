Ieri mattina, Pio e Amedeo sono stati ospiti del programma Forum, condotto da Barbara Palombelli. Durante la trasmissione, il duo comico ha presentato il loro nuovo film "Oi Vita Mia" e ha regalato al pubblico alcuni sketch insieme al cast del popolare programma di genere giudiziario.

Il siparietto con Paolo Ciavarro

I comici si sono avvicinati a Paolo Ciavarro, scherzando sul suo outfit: "Ha saputo che venivamo e si è tolto tutto, l'orologio, non ha più un bracciale, niente. Sembra che devi andare a un battesimo".

Ciavarro ha risposto sorridente: "Non ho una lira".

Lo scherzo a Edoardo Donnamaria

Successivamente, Pio e Amedeo si sono rivolti a Edoardo Donnamaria, volto fisso di Forum e protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino era stato squalificato dal reality poco prima della finale. I comici hanno ricordato l’episodio con ironia: "Edoardo ce lo ricordiamo al Grande Fratello, espulso dal Grande Fratello, non lo avevamo riconosciuto. Avevo votato io contro".

Poi lo hanno preso in giro: "Menomale che ti ha raccolto Barbara, altrimenti stavi facendo il parcheggiatore abusivo".

Tra le risate, Donnamaria ha risposto: "Hai ragione". Barbara Palombelli ha aggiunto scherzando: "Ha vinto il terno al Lotto".

Il comico scambio di battute è stato condiviso dallo stesso Edoardo Donnamaria su Instagram, commentando: "Se non ti per*ulano Pio e Amedeo in tv, non hai mai lavorato in tv".

La carriera e il successo di Pio e Amedeo

Durante l’intervista, Pio e Amedeo hanno raccontato la loro carriera e il percorso che li ha portati al successo: "Noi siamo l'esempio, se ce l'abbiamo fatta noi, ce la potete fare anche voi. Chi ci ha aiutato? Ci troviamo, senza sapere come, a fare quello che facciamo. Sanremo è stato importante, poi Maria De Filippi ci ha dato la benedizione. Con lei c'è un rapporto incredibile, ci fa fare quello che vogliamo. La nostra è una storia semplice".