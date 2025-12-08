Negli ultimi due anni, la Rai sta colmando il vuoto lasciato da Mediaset dopo la chiusura dei salotti di Barbara D’Urso, offrendo talk show e confronti diretti tra personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Nel corso dell’ultima puntata di Storie al Bivio, c’è stato il faccia a faccia tra Francesca Cipriani e Genny Urtis nello studio di Monica Setta.

Dalle accuse di “tirchia” alle fatture “bianco su nero”

Il confronto nasce dalle dichiarazioni di Genny Urtis a Belve, dove aveva definito Francesca Cipriani “tirchia”. In risposta, la showgirl ha portato in studio le fatture dei trattamenti effettuati nella clinica di Urtis, per dimostrare la sua buona fede.

Le accuse di Genny Urtis

Durante il confronto, Genny Urtis ha ribadito le sue accuse: “Ma se ci chiedi sempre hotel gratis, mangiare gratis… Le fatture che hai portato sono dei materiali, quando siamo riusciti a farteli pagare?”.

E ancora, replicando alle difese di Cipriani: “Se vai al ristorante poi al momento del conto ti viene la cistite e scappi. Io al contrario pago sempre”.

La difesa di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha risposto sostenendo la propria correttezza: “Ho sempre pagato, e per dimostrarlo sarei pronta pure a sottopormi alla macchina della verità. Vai in bagno perché dici di avere l’incontinenza e non paghi, io al contrario pago sempre, ho le tasche strabucate”.

Sul tema dello sconto, ha aggiunto: “Non ho detto che è tirchia, ho detto che chiede lo sconto, ma lo chiedono tutte”.

La torta a forma di cuore

Nel tentativo di stemperare la tensione, Monica Setta ha portato in studio una torta a forma di cuore. Genny Urtis ne ha approfittato per scherzare: “Io ho portato lo champagne che è in collaborazione, pure la torta è gratis, mangiamola!”.