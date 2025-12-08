Nel corso di un’intervista rilasciata il mese scorso a Francesca Fagnani a Belve, Genny Urtis ha parlato apertamente del suo lavoro come chirurgo estetico e delle differenze tra clienti famosi e non famosi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di preferire essere definita il “medico del popolo”, piuttosto che il “chirurgo dei vip”, perché i personaggi famosi – secondo lei – sono spesso tirchi, chiedono prestazioni gratuite e talvolta non pagano quanto dovuto.

Francesca Cipriani nel mirino di Urtis

Quando la conduttrice ha chiesto dei nomi specifici, Genny Urtis ha fatto riferimento a Francesca Cipriani: “La Cipriani ad esempio non vuole mai pagare, ma ce ne sono tanti. Scusami Francy. Lei ha il braccio molto corto, dovrebbe davvero allungarlo”.

Le parole di Urtis non sono passate inosservate: la Cipriani non ha gradito le dichiarazioni e lo scorso weekend ha avuto un acceso litigio con Genny durante la trasmissione Storie al Bivio condotta da Monica Setta.

La seconda vip tirchia: Carmen Di Pietro

Durante l’intervista, Monica Setta ha chiesto a Genny Urtis di fare un altro nome di personaggi famosi che, secondo il chirurgo, tendono a risparmiare sui trattamenti: “Dinne almeno un’altra. Ad esempio fai un altro nome. Dopo Francesca, dì un altro personaggio. Il segreto professionale? Eh no perché altrimenti non è giusto, non c’è par condicio. Dai, quale altra donna di spettacolo è venuta da te e magari anche simpaticamente ti ha chiesto lo sconto, dai mettiamola così, più sul lieve e sul leggero”.

Dopo qualche esitazione, Urtis ha citato Carmen Di Pietro: “C’è il segreto professionale! Vabbè dai, Carmen Di Pietro, per esempio è successo con lei. Quanti interventi ha fatto da me? Non saprei così su due piedi”.

La reazione di Francesca Cipriani

Immediata la reazione di Francesca Cipriani, che ha difeso Carmen Di Pietro: “Ma no figuriamoci. Carmen io la conosco, è un’altra bugia! Sono solo bugie queste. Carmen è deliziosa. Se voglio denunciare dopo le accuse che non voglio pagare? No, la denuncia non la faccio perché mi ha chiesto scusa. Però non voglio che finisca a tarallucci e vino e ripeto che non credo alle cose su Carmen”.