La Rai quest’anno non ha ancora allestito un albero di Natale nello studio del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Una situazione che, a prima vista, può sembrare sorprendente, ma che trova spiegazione nelle parole della stessa conduttrice.

La spiegazione di Caterina Balivo

Un telespettatore ha chiesto sui social: “Quest’anno nello studio de La Volta Buona non è entrato ancora il Natale? Niente albero e decorazioni come da tradizione? Caterina Balivo perché non c’è l’albero?”. La risposta di Balivo è stata chiara e diretta: “Perché non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore”.

In un ulteriore scambio con un altro utente, la conduttrice ha aggiunto: “Pare non ci siamo soldi per farlo né posso portare il mio”.

Gli addobbi negli altri programmi Rai

Ciò che sorprende è che in altri programmi della Rai gli addobbi natalizi sono già presenti da giorni, ben prima dell’8 dicembre, tradizionale inizio del periodo natalizio. È il caso di: È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e di Affari tuoi di Stefano De Martino.

Frecciatina o realtà?

La risposta di Caterina Balivo ha sollevato più di qualche domanda: si tratta solo di una battuta oppure di una sottile critica all’azienda? La risposta, probabilmente, arriverà nelle prossime ore e potrebbe giungere direttamente dalla conduttrice durante una delle prossime puntate.