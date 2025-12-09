La prima serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, ha visto una sfida intensa tra fiction, programmi di intrattenimento e reality show. A catturare l’attenzione del pubblico è stata la seconda puntata di Sandokan, la serie tv tornata sugli schermi con Can Yaman protagonista.

Dopo il debutto della scorsa settimana, che aveva registrato oltre 5 milioni di spettatori, la fiction di Rai 1 ha subito un piccolo calo, confermandosi comunque leader della serata con 4.424.000 spettatori e il 27.6% di share.

"Auditel di Canale 5 non rilevato"

Su Canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello con Simona Ventura, conclusasi con cinque eliminati, la proclamazione dei finalisti e due concorrenti in nomination. I dati Auditel di Canale 5, però, non sono stati rilevati. A rivelarlo è BubinoBlog: “Grave problema Auditel. Non rilevata Canale 5 dalle 16:19 a fine giornata. Dati per ora sconosciuti di Caduta Libera, La Ruota della Fortuna e Grande Fratello”.

Altri programmi della serata

Gli altri principali programmi e film in onda hanno registrato ascolti differenti: