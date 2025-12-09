Durante la semifinale del Grande Fratello, c’è stato un nuovo focus sul legame tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio. La loro vicinanza nella Casa ha sempre diviso il pubblico, soprattutto perché Domenico fuori dalla Casa aveva una compagna, Valentina Piscopo, che nelle scorse settimane ha dichiarato di aver chiuso la relazione.

Il momento privato in puntata

Prima di separarsi in diretta, Simona Ventura ha chiesto a Benedetta e Domenico se volessero avere 60 secondi senza microfoni e telecamere. Dopo un iniziale tentennamento, i due hanno accettato, confermando le sensazioni del pubblico secondo cui il loro legame potrebbe andare oltre l’amicizia.

In studio, Benedetta ha dichiarato: “C’è sintonia, tu dici che è amore? Perché di questa cosa che è amore e non ce ne siamo accorti se ne parlava questa settimana in confessionale. Se mi batte il cuore quando lo vedo? Assolutamente”.

Domenico, invece, ha risposto con prudenza: “In che senso è amore? Cosa è successo? Mi dispiace che sei stata eliminata, sicuramente ci vedremo fuori, non so cosa succederà, ma una settimana senza di te si sentirà in questa Casa. Se ho sentito le farfalle? Le voglio tanto bene, l’apprezzo tanto per la persona che è perché mi ha dato tanto questa ragazza, lo dico con il cuore”.

Sospetti di dichiarazioni pilotate

Non tutti hanno creduto alla spontaneità della dichiarazione. Una fonte dietro le quinte ha confermato a Deianira Marzano: “Lavoro dietro le quinte, non per la produzione GF per fortuna. Ti posso assicurare che ieri è andata proprio così: le hanno fatto cenno che doveva ‘tenere il gioco’ in puntata… tutto assolutamente fake, stavano solo cercando di alzare miseramente gli ascolti”.

Il commento di Valentina Piscopo

Intanto, sui social, Valentina Piscopo ha condiviso il suo stato d’animo: “Buongiorno a tutti, volevo ringraziarvi per tutti i messaggi. Però volevo dirvi che sto bene, sono serena, ma soprattutto io nella mia vita ho affrontato tempeste più grandi e questo per me è un temporale. Paola anche sta bene perché chi mi conosce sa che lei è la mia priorità. Per me in tutto questo percorso resterete voi che siete una bellissima famiglia! Vi abbraccio”.