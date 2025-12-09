La permanenza di Dolce Dona nella casa del Grande Fratello Italiano è stata come il passaggio di un uragano. La gieffina kosovara ha subito creato scompiglio, suscitando agitazione soprattutto tra le coinquiline.

Tra le più ostili nei confronti di Dolce è stata senza ombra di dubbio Rasha Younes. Nella puntata di ieri, il GF ha mandato in onda una clip riassuntiva di alcune cattiverie dette dalla concorrente di origini giordane nei confronti della rivale.

Le accuse di Rasha Younes

Rasha Younes ha lanciato una serie di frecciatine contro Dolce Dona, attaccando il suo aspetto e il comportamento provocatorio: “Una donna come lei, che provoca con il corpo a me non spaventa per nulla. Ma poi l’avete vista come dorme nel letto? Tutta in posa, senza cuscino, con i capelli sistemati. E poi vorrei anche dire che noi al contrario suo, ci siamo nate belle, non ci siamo diventate! L’avete sentito che Donatella ha cantato la canzone di Madre Natura a Dolce? A lei dovrebbero cantare Padre Chirurgo e non Madre Natura! Lei è una provocatrice, guarda i maschi, si mette in posa, con la schiena inarcata, mangia la banana… mentre io parlavo con Omer, lei guardava e mangiava la banana, poi è venuta da me, mi ha abbracciato e se n’è andata, proprio per fare una provocazione”.

La replica di Dolce Dona

Di fronte alle critiche, Dolce Dona ha reagito con ironia e una risata, rispondendo direttamente a Rasha: “Mando avanti il mio fisico? Certo, ce l’ho! Se è vero che devo ringraziare il chirurgo e non madre natura? Praticamente il bue che dice cornuto all’asino”.

Rasha Younes: la difesa e il distacco

Rasha ha giustificato il suo atteggiamento sostenendo che Dolce non ha cercato di farsi conoscere, ma solo di mostrarsi davanti alle telecamere: “Io non rispondo nulla. Non ho proprio niente da risponderti. L’abbiamo ospitata, se n’è andata, lo show è finito adesso, è stata a favore di telecamere 24 ore su 24, non le è importato nulla di parlare con noi, di farsi conoscere, non me ne frega niente di lei, buon GF Kosovo Dolce! E chiarisco che Omer fa quello che vuole, non lo comando e io non sono mai stata gelosa di loro due!”.

L’intervento di Omer Elomari

Poco dopo, Omer Elomari è intervenuto, manifestando interesse per la gieffina kosovara: “A me lei piace. Quando uscirò andrò a trovarla, anche in Kosovo magari”.

La risposta di Rasha non si è fatta attendere: “Ma svegliati Omer. Ma quella non ti si fila per nulla, ancora non l’hai capito? Era qui solo per le telecamere, proprio non ti pensa”.