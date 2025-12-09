Fin dalle prime settimane del Grande Fratello, tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi era nata una sintonia particolare. Un legame che non è passato inosservato alla compagna di lui, Valentina Piscopo, che più volte è entrata nella casa tra scenate e ultimatum. Domenico ha sempre sostenuto che tra lui e la coinquilina ci fosse solo amicizia, ma la situazione è degenerata quando Valentina gli ha chiesto di restare lontano da Benedetta: “Se mi ami e mi porti rispetto devi starle alla larga ed evitare certi comportamenti. Tu non sai fuori cosa sta succedendo, mi danno della cornuta. Sto subendo troppe cose e tu non sei l’uomo che pensavo”.

Nonostante le parole accorate della fidanzata, Domenico non ha ceduto, continuando a frequentare Benedetta e alimentando i dubbi sul vero legame tra loro.

La svolta è arrivata durante la semifinale del Grande Fratello, quando Simona Ventura ha concesso ai due di parlarsi un minuto senza telecamere. Dopo l’eliminazione di Benedetta, la conduttrice l’ha invitata a chiarire i suoi sentimenti, e la gieffina, inizialmente imbarazzata, ha ammesso: “Diciamo che tra noi c’è sintonia”.

Ma non è tutto: grazie all’intervento di Cristina Plevani e alla domanda diretta di Ascanio Pacelli, Benedetta ha confessato che il suo cuore batte forte per Domenico: “Sì, assolutamente”.

In un ultimo collegamento dal confessionale, la gieffina ha ammesso: “Sono eliminata. Però ho scoperto che il nostro è amore. Cioè, da parte mia c’è amore, perché quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te. Spero che ci vedremo fuori da qui, Domenico”.

La reazione di Valentina Piscopo, invece, non si è fatta attendere. La donna, infatti, ha pubblicato una storia Instagram con un cuore rosso spezzato.