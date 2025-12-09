Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre, Rasha Younes e Omer Elomari hanno deciso di chiudere la loro frequentazione, dopo diversi scontri e incomprensioni durante la settimana.

Il confronto tra Rasha e Omer

La concorrente siriana ha accusato Omer di aver pensato solo al gioco e di non averle mai dato modo di parlare seriamente: "Questa storia è una conoscenza, io non ho mai parlato d'amore, come lui non ha mai parlato d'amore. Abbiamo discusso per una cavolata. Non tollero la sua durezza, il suo non ammorbidirsi. Parla di gioco. Secondo lui, che gioco è staccarsi da lui a una settimana dalla finale?".

Omer ha replicato definendo il rapporto una semplice conoscenza e sottolineando la mancanza di comunicazione: "Il suo rapporto è stato di conoscenza da parte mia. Non so lei. Io non so cosa stavo facendo. Non c'è comunicazione, quando parlo con lei non mi ascolta. Tutti i miei dubbi sono confermati. Rasha è una giocatrice e ha cavalcato l'onda Omer".

Gli interventi del parterre e le accuse reciproche

Durante il confronto, Rasha ha spiegato di aver cercato di smorzare la situazione dopo un litigio: "Se ci tieni a una persona metti da parte l'orgoglio. L'ho mandato a quel paese perché abbiamo discusso, e dopo cena è tornato, sono andata da lui a smorzare la situazione".

Cristina Plevani ha criticato la concorrente: "Sono sempre stata dell'opinione a Rasha piace solo Rasha, non piace Omer. Lei calpesta chiunque per arrivare in finale. Speravo che Omer aprisse gli occhi". Sonia Bruganelli ha aggiunto: "Omer è in grado di intendere e volere. Ci avete giocato tutti e due, non c'era un sentimento". Rasha ha difeso le sue azioni, chiarendo: "Se fosse stato un teatrino lo avrei fatto durare, così offendete la mia intelligenza". Infine, Omer ha concluso: "Ho sempre detto di essere preso di lei, ma non c'era nemmeno cinque da parte di lei. Ora è uscita la giocatrice".