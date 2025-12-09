Potrebbe esserci anche Oriana Marzoli nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo. L’indiscrezione arriva direttamente da Amedeo Venza, noto esperto di gossip, il quale ha rivelato che l’influencer spagnola di origini italo-venezuelane vorrebbe tornare nella Casa più spiata d’Italia.

“Oriana vorrebbe ritornare al GF Vip perché dice che la sua precedente esperienza non le ha dato la giusta visibilità e non è venuta fuori per come è realmente per colpa di qualcuno”, spiega Venza.

Oriana Marzoli ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, al termine della quale si è classificata al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon, sua acerrima rivale. L’avventura della “reina” è stata caratterizzata dalla passionale quanto burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro, giunta poi al capolinea alcuni mesi dopo la conclusione del reality. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore veneto, Oriana ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez, conosciuto in un reality cileno. “La verità è che ci proiettiamo al futuro, credo per tutta la vita. Vogliamo formare una famiglia. Abbiamo questa idea in mente, ma non in questo momento”, ha dichiarato alcuni mesi fa l’ex vippona.

Lo scorso giugno, rispondendo alle curiosità dei follower, Alfonso Signorini aveva rimarcato il suo amore per la Marzoli: “Ho amato Oriana”, aveva detto il conduttore, che potrebbe dunque riaccoglierla nella nuova edizione del GF Vip.

I numeri del cast: 23 concorrenti e 9 riserve

Come riportato da Davide Maggio, il nuovo cast potrebbe essere composto da 23 concorrenti, con altre 9 riserve, meno costose e meno note. La selezione spazieràtfra:

cantanti

pugili

attori italiani e turchi

conduttrici e opinioniste

volti cult delle reti tematiche

un ballerino

un ex politico

un personaggio legato al mondo della politica

Fra i nomi emersi ci sono quelli di Rocco Siffredi, Donatella Rettore e la giornalista Anna La Rosa.