Ieri sera, lunedì 8 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello, che chiuderà i battenti tra pochi giorni, incoronando il vincitore di questa edizione che ha segnato un ritorno alle origini.

Nel corso della serata sono stati incoronati due nuove finaliste, Anita Mazzotta e Grazia Kendi, mentre cinque concorrenti hanno dovuto abbandonare la Casa.

Simone Bianchi: "Un’esperienza incredibile"

Il primo eliminato della serata è stato Simone Bianchi, risultato il meno votato nel televoto settimanale. Simone ha commentato così la sua esperienza: “Ricorderò tante cose, quelle belle e brutte, perché ne abbiamo fatti di scivoloni, ma sempre restando noi stessi. Io più di tutto mi porto un’esperienza che non so quanti hanno l’onore di raccontare. È stata un’emozione incredibile, sono arrivato in semifinale, sono soddisfatto per il percorso e voglio mandare un bacio ai casalinghi perché sono stati tutti meravigliosi. Ho visto Ilaria, che è la più bella di tutte, l’ho lasciata che era una gnometta, invece adesso è una donna stupenda”.

Francesca Carrara lascia la Casa

Subito dopo Simone è stata eliminata sua mamma, Francesca Carrara, che ha voluto ringraziare i fan: “Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto fino a questo momento, vi voglio bene. Un bacione a tutti”.

Donatella Mercoledisanto: "Sono soddisfatta del mio percorso"

A dover lasciare la Casa è stata poi la vulcanica Donatella Mercoledisanto, che ha dichiarato: “Sono arrivata fino a qui, manca una settimana, a me piace”,

Benedetta Stocchi e la fine di un percorso discusso

Penultima eliminata della serata è stata Benedetta Stocchi, al centro dell’attenzione per il suo avvicinamento a Domenico D’Alterio: "Sono contentissima di essere in studio, mi dispiace di essere stata eliminata ma ho dato il mille per mille. Avete conosciuto Benni al 100%, quindi ben venga tutto. Vi voglio bene, good vibes sempre. Un abbraccio”.

Rasha Younes lascia la Casa tra le critiche

L’ultima eliminata della serata è stata Rasha Younes, che ha vissuto una puntata complicata a causa delle critiche ricevute per il suo rapporto con Omer Elomari: “Mi dispiace un po’ che sono stata eliminata però chi se ne frega, sono arrivata fino a qui. In bocca al lupo a chi vince!”.