La storia d’amore tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino è stata messa seriamente a dura prova lo scorso agosto, quando un loro presunto video privato sarebbe finito online su alcuni siti di cam e successivamente su app di messaggistica come Telegram.

A settembre la coppia avrebbe attraversato una forte crisi e i due sono stati anche paparazzati mentre litigavano in un noto ristorante di Roma. A ottobre, infine, sarebbe arrivata la rottura definitiva.

Nuovi gossip: Stefano De Martino è di nuovo innamorato?

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della vita sentimentale del conduttore di Affari Tuoi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, De Martino avrebbe già una nuova fidanzata, almeno stando ai rumor che circolano nel mondo dello spettacolo.

La copertina di Diva e Donna: “Stefano e Rocio si amano in segreto”

Il settimanale Diva e Donna ha dedicato a De Martino la sua copertina, sostenendo che dopo l’addio a Caroline Tronelli il conduttore si sarebbe consolato tra le braccia di Rocío Muñoz Morales.

Secondo il magazine, l’attrice e Stefano avrebbero una relazione tenuta ancora privata, anche se nessuno dei due ha confermato o commentato l’indiscrezione.

Rumor già circolati nei mesi scorsi

Non è la prima volta che si parla di un possibile avvicinamento tra De Martino e Rocío Muñoz Morales.

A Radio RDS, mesi fa, era stato ipotizzato che l'attrice — dopo la fine della sua lunga storia con Raoul Bova — avesse cambiato agente scegliendo proprio lo stesso di De Martino, creando così diverse occasioni per incontrarsi.

Le rivelazioni del giornalista Alberto Dandolo

Anche Alberto Dandolo, sulle pagine di Oggi, aveva parlato di una amicizia affettuosa tra i due. Il giornalista raccontava che Stefano sarebbe molto vicino a Rocío in questo periodo delicato per lei, inviandole messaggi di sostegno e invitandola ad aperitivi fuori porta: “Per ora Rocío declina. Ma chissà in futuro”.