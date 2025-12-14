Ieri, sabato 13 dicembre 2025, è andata in onda la seconda semifinale di Ballando con le Stelle (clicca QUI per il resocondo della puntata) lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In giuria, come sempre, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli hanno valutato le performance dei concorrenti in gara.

La tensione cresce in vista della finale, che si terrà sabato prossimo, quando conosceremo la coppia vincitrice dello show.

Vincitori della puntata e finalisti

A vincere la puntata di ieri è stata Barbara d’Urso, mentre tra i finalisti troviamo anche:

Andrea Delogu

Francesca Fialdini

Fabio Fognini

Filippo Magnini

Per un resoconto completo della puntata, è disponibile il dettaglio sul sito ufficiale (QUI il resoconto completo).

Ascolti Auditel: Ballando domina la serata

Su Canale5, dopo la fine di Tu Sì Que Vales, è andata in onda la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo, ma a trionfare in termini di ascolti è stato Ballando con le Stelle 20, che ha registrato un ottimo 27,6% di share.

Dai dati pubblicati sul blog di Davide Maggio: