La seconda semifinale di Ballando con le Stelle è stata una puntata lunga e densissima di contenuti, tanto da concludersi solo alle 1:45 di notte. Tra la gara vera e propria, i ballerini per una notte, la promozione del libro di Bruno Vespa, la raccolta fondi Telethon e soprattutto le sfide per decretare i finalisti, il tempo non è bastato per approfondire tutto.

Una serata carica di tensione, emozioni e polemiche, che ha cambiato più volte gli equilibri in classifica.

Le esibizioni: tango, paso doble e valzer conquistano la giuria

Ad aprire la gara è stata Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Il loro tango argentino ha letteralmente incantato la giuria, ottenendo tre 10 da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, un 9 da Guillermo Mariotto e un 8 da Selvaggia Lucarelli.

Subito dopo è arrivata Martina Colombari, in coppia con Luca Favilla, protagonista di un paso doble potente e preciso. I giudizi sono stati altissimi, con due 10 e una pioggia di 9, a conferma di una delle prove più solide della serata.

Prestazione quasi impeccabile anche per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il loro quickstep ha convinto quasi tutta la giuria, che ha assegnato solo 10, fatta eccezione per il 9 di Lucarelli.

Rosa Chemical sorprende, Magnini e Fognini restano solidi

Tra le esibizioni più commentate c’è stata quella di Rosa Chemical con Erica Martinelli. Il loro valzer sensuale e fuori dagli schemi ha diviso, ma nel complesso ha raccolto voti molto positivi, incluso un 10 di Mariotto.

Buona prova anche per Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, che con il tango argentino hanno strappato un 10 a Zazzaroni, confermandosi tra i più costanti del programma.

Solido e convincente anche Fabio Fognini, in coppia con Giada Lini. Il cha cha dell’ex tennista ha ottenuto buoni voti e il 10 di Mariotto, mantenendolo nelle zone alte della classifica.

Delogu in difficoltà, Paolo Belli polemico prima dell’uscita

Serata più complicata per Andrea Delogu e Nikita Perotti. Il loro moderno non ha entusiasmato i giudici, che hanno distribuito voti tra l’8 e il 9, con il solo 10 di Mariotto a risollevare il punteggio.

In fondo alla classifica si sono piazzati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il boogie non è stato all’altezza delle aspettative e i voti bassi hanno scatenato la reazione del musicista, che prima di lasciare la pista ha dichiarato: “Sono felice se donerete a Telethon, a me va bene così, tanto stasera uscirò”.

I tesoretti: Matano indeciso, Rossella Erra va dritta al cuore

Momento cruciale della serata è stata l’assegnazione dei tesoretti, per l’ultima volta in questa edizione.

Alberto Matano si è mostrato visibilmente in difficoltà, ammettendo di essere combattuto tra più coppie. Alla fine ha deciso di premiare Martina Colombari e Luca Favilla.

Più determinata invece Rossella Erra, che ha assegnato i suoi 30 punti a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, lodandone il livello artistico e l’intesa emotiva.

Grazie ai tesoretti, Barbara D’Urso e Martina Colombari hanno superato in classifica Francesca Fialdini, che fino a quel momento era in testa.

La classifica generale dopo la semifinale

Con la somma dei voti, dei bonus e dei tesoretti accumulati dalla prima puntata, Milly Carlucci ha mostrato la classifica generale: Barbara D’Urso resta saldamente al primo posto, seguita da Martina Colombari. Subito dietro si collocano Fabio Fognini e Filippo Magnini, divisi da un solo punto. Chiudono la classifica Paolo Belli e Francesca Fialdini.

I finalisti ufficiali di Ballando con le Stelle

Dopo la lettura della classifica, Milly Carlucci ha annunciato i primi verdetti. A qualificarsi direttamente per la finale sono state Barbara D’Urso e Andrea Delogu.

Gli altri concorrenti si sono sfidati in tre duelli, seguendo l’ordine della classifica generale. Ad avere la meglio sono stati Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Fabio Fognini, che hanno così conquistato un posto in finale.

Spareggio decisivo nella finale di sabato 20 dicembre

La puntata finale di sabato 20 dicembre si aprirà con uno spareggio. A giocarsi l’ultimo posto disponibile saranno Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari. Solo uno di loro potrà continuare la corsa verso la vittoria finale.