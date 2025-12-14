Dopo la fine della relazione con Raoul Bova, Rocio Morales è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un presunto legame con Stefano De Martino, lanciato dal settimanale Diva e Donna. Tra scoop, indiscrezioni e smentite, ecco cosa è stato detto.

Rocio Morales a Oggi: “Adesso sono serena e in armonia”

In una recente intervista al settimanale Oggi, l’attrice spagnola ha parlato apertamente del momento difficile vissuto dopo la separazione: “Ho attraversato un periodo complicato, ma ho trovato la forza di affrontare tutto grazie alle mie figlie”.

Rocio ha ammesso di aver avuto anche dei timori legati al suo ruolo di madre: “Ho avuto paura di non essere stata un esempio per loro e per questo ho provato dei sensi di colpa”.

Paure che, come ha spiegato lei stessa, sono state spazzate via proprio dalle bambine: “Adesso sono serena e in armonia”.

Diva e Donna: “Si amano in segreto”

Poco dopo l’intervista, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato in copertina Rocio Morales e Stefano De Martino, parlando apertamente di una relazione: “Clamoroso: i due si sono innamorati e adesso si amano in segreto”.

Riccardo Signoretti a La Volta Buona: “Nessuna conferma, ma nemmeno smentite”

A commentare lo scoop è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv, ospite del programma La Volta Buona. Il giornalista ha chiarito la situazione: “Nessuna conferma ufficiale, però possiamo anche dire nessuna smentita, perché nessuno dei due ha detto che non è vero”.

Signoretti ha poi aggiunto: “Ho chiamato anche i paparazzi, quelli più d’assalto, e tutti garantiscono che per ora una foto di questa coppia non c’è, però non vuol dire che non ci sia la storia”.

Secondo il direttore di Nuovo, l’intesa tra i due non sarebbe una novità: “Da quando lei andò ospite a Stasera Tutto è Possibile su Rai2 girava voce che ci fosse una certa intesa con Stefano”.

E ha concluso con una battuta: “Spero che Babbo Natale mi regali la prima foto di questa coppia. La copertina di Diva è stato un bel colpo!”.

Roberto Alessi (Novella 2000): “Rocio ha smentito”

A riportare l’ultima versione dei fatti è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella rubrica L’Edicola. Secondo quanto riferito, Rocio Morales avrebbe negato il gossip in modo netto: “Lei ha detto chiaro e tondo: ‘No, non stiamo insieme. Smentisco’”.

Alessi ha però ricordato un precedente simile: “In passato aveva smentito anche la crisi con Raoul Bova, ma poco dopo Raoul disse che la loro storia era finita da più di un anno”.

Il direttore ha concluso lasciando aperta ogni interpretazione: “Vero o falso? Sarebbe bello che fossero veramente felici. Eppure l’attrice spagnola si dice single”.