Dopo settimane di silenzio, Pamela Camassa ha finalmente parlato della fine della sua lunga relazione con Filippo Bisciglia, durata oltre 17 anni. La coppia, amatissima dai fan del gossip, aveva sempre mantenuto la storia lontana dai riflettori, ma la rottura è stata ufficializzata tramite un comunicato stampa dopo anni di indiscrezioni.

La fine di un amore lungo 17 anni

La relazione tra Camassa e Bisciglia aveva fatto sognare il pubblico, ma nei mesi precedenti alla separazione, nessuno dei due aveva rivelato i motivi della crisi. Secondo i rumor, i problemi tra i due si sarebbero protratti per diversi anni, prima di portarli alla decisione di dirsi addio definitivamente.

Nuovi amori e indiscrezioni

Stando alle voci circolate sul web, entrambi avrebbero già nuove persone accanto. Pamela Camassa è stata recentemente fotografata in Turchia insieme a Stefano Russo, con cui avrebbe condiviso un viaggio. Le foto erano state pubblicate direttamente dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sul suo profilo Instagram.

Le prime parole di Pamela Camassa

Intervistata da Caterina Balivo, Camassa ha preferito non entrare nei dettagli sulla sua vita sentimentale, dichiarando: “Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone”.

Riguardo al viaggio in Turchia, la showgirl ha aggiunto: “Io ho sempre fatto viaggi”, senza approfondire ulteriormente.