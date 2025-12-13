Federica Pellegrini ha condiviso sui social un momento di grande spavento per la salute della sua prima figlia, Matilde. La bambina è stata ricoverata all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria a causa di convulsioni febbrili.

Il racconto di Federica Pellegrini

In un post su Instagram, la campionessa ha scritto: “Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco, occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri. È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa”.

Seconda gravidanza per Federica Pellegrini

A pochi giorni dallo spavento, arriva una lieta notizia: Federica Pellegrini sarebbe incinta di cinque mesi. La conferma arriva da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Dopo l’inaspettato annuncio della gravidanza di Diletta Leotta, si accende una nuova luce, anzi una seconda luce, ma questa volta abbraccia sia il mondo dello spettacolo, che quello dello sport a livello mondiale, perché stiamo parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Le nostre fonti confermano che la Pellegrini è al quinto mese di gravidanza. Un dolce Natale per la coppia, che arricchisce la loro famiglia dopo la nascita della prima figlia Matilde”.