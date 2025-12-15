Durante la finale di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha ospitato sul palco i Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, invitandoli a svelare il titolo del brano in gara e a raccontarne brevemente il significato. Il tempo a disposizione era ridottissimo: circa sei secondi e mezzo ciascuno. Del resto, la parola d’ordine di Carlo Conti è una sola: velocità.
Ecco cosa hanno raccontato i cantanti sulle loro canzoni:
Raf – Ora e Per Sempre
"Parla di una storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni Ottanta e, mano a mano che passano gli anni, stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo totalmente cambiato. Un amore contestualizzato. Un brano autobiografico"
Tredici Pietro – Uomo Che Cade
"Credo di aver capito che è tutto nel percorso e nel cercare le cose, anche se abbiamo questo brutto vizio di non accontentarci. Parla di oggi e di vivere"
Tommaso Paradiso – I Romantici
"Una semplice dedica d’amore alle persone che amano"
Patty Pravo – Opera
"Una canzone nata da un sogno perché tutti noi siamo delle opere d’arte"
Fulminacci – Stupida Sfortuna
"Parla di un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna nel ricordo di qualcun altro"
Luchè – Labirinto
"Il labirinto è una metafora di alcuni pensieri ossessivi soprattutto quando ti trovi in una situazione tossica"
Arisa – Magica Favola
"Parla del racconto di una vita che si evolve, per poi ritrovare la genuinità di una bambina"
Serena Brancale – Qui Con Me
"Una lettera alla persona più importante della mia vita"
Enrico Nigiotti – Ogni Volta Che Non So Volare
"Un flusso di coscienza che attraversa la vita, parla di quei momenti in cui si tocca il fondo"
LDA e Aka7Even – Poesie Clandestine
"Un pezzo che parla di un amore viscerale e fuggitivo"
Malika Ayane – Animali Notturni
"Tutti noi siamo animali, la notte è il momento in cui molte persone vivono, ma anche lavorano. Una parte del giorno poco visibile"
Mara Sattei – Le Cose Che Non Sai Di Me
"Un brano che racconta una bella storia d’amore, scritto per la persona che amo"
Sayf – Tu Mi Piaci Tanto
"Una fotografia dello stato d’animo"
J-Ax – Italia Starter Pack
"Lo starter pack è il pacchetto base per iniziare un’attività. A te Carlo ho portato per il tuo Sanremo: una camomilla, una tessera per un centro abbronzatura e delle cuffie per non sentire le mie stonature"
Fedez e Marco Masini – Male Necessario
"Un mantra per ricordare che le tempeste affrontate nella vita possono diventare opportunità"
Levante – Sei Tu
"Racconta del desiderio di esprimere l’amore, un elenco infinito delle sensazioni che l’amore ci fa provare"
Samurai Jay – Ossessione
"L’ossessione è il motore di noi ambiziosi, tocca correre!"
Ermal Meta – Stella Stellina
"Una canzone attuale, di speranza e resistenza. Parla di una bambina vista dal punto di vista di uno sconosciuto, una bambina come se fosse di tutti noi"
Elettra Lamborghini – Voilà
"Si balla, tesoro, bisogna muovere il bum bum"
Eddie Brock – Avvoltoi
"Parla di un amore struggente e della capacità di riconoscerlo"
Dargen D’Amico – Ai Ai
"Una canzone ispirata alla biodiversità delle regioni. A I fa anche un riferimento all’intelligenza artificiale"
Nayt – Prima Che
"Oggi siamo sempre più distanti, fra maschere e schermi, e io mi chiedevo se si potesse andare oltre. Il brano parla della volontà di incontrarsi"
Bambole Di Pezza – Resta Con Me
"Parla del coraggio di restare uniti anche nei momenti di difficoltà"
Leo Gassmann – Naturale
"Un grido d’amore, un invito ad andare oltre le apparenze"
Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
"Celebra la più grande promessa della vita: un sì che unisce due anime per sempre"
Maria Antonietta e Colombre – La Felicità e Basta
"Non è una canzone d’amore, la felicità è un diritto di tutti"
Michele Bravi – Prima O Poi
"Uno sguardo dolce di due persone fuori posto"
Ditonellapiaga – Che Fastidio
"Un brano pungente e ironico, racconterò tante cose che mi danno fastidio"
Chiello – Ti Penso Sempre
"Parla dell’inizio e della fine di qualcosa"
Francesco Renga – Il Meglio Di Me
"Una canzone importante, una riflessione sulla crescita personale e sull’affrontare le proprie paure"