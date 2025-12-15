Durante la finale di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha ospitato sul palco i Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, invitandoli a svelare il titolo del brano in gara e a raccontarne brevemente il significato. Il tempo a disposizione era ridottissimo: circa sei secondi e mezzo ciascuno. Del resto, la parola d’ordine di Carlo Conti è una sola: velocità.

Ecco cosa hanno raccontato i cantanti sulle loro canzoni:

Raf – Ora e Per Sempre

"Parla di una storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni Ottanta e, mano a mano che passano gli anni, stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo totalmente cambiato. Un amore contestualizzato. Un brano autobiografico"

Tredici Pietro – Uomo Che Cade

"Credo di aver capito che è tutto nel percorso e nel cercare le cose, anche se abbiamo questo brutto vizio di non accontentarci. Parla di oggi e di vivere"

Tommaso Paradiso – I Romantici

"Una semplice dedica d’amore alle persone che amano"

Patty Pravo – Opera

"Una canzone nata da un sogno perché tutti noi siamo delle opere d’arte"

Fulminacci – Stupida Sfortuna

"Parla di un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna nel ricordo di qualcun altro"

Luchè – Labirinto

"Il labirinto è una metafora di alcuni pensieri ossessivi soprattutto quando ti trovi in una situazione tossica"

Arisa – Magica Favola

"Parla del racconto di una vita che si evolve, per poi ritrovare la genuinità di una bambina"

Serena Brancale – Qui Con Me

"Una lettera alla persona più importante della mia vita"

Enrico Nigiotti – Ogni Volta Che Non So Volare

"Un flusso di coscienza che attraversa la vita, parla di quei momenti in cui si tocca il fondo"

LDA e Aka7Even – Poesie Clandestine

"Un pezzo che parla di un amore viscerale e fuggitivo"

Malika Ayane – Animali Notturni

"Tutti noi siamo animali, la notte è il momento in cui molte persone vivono, ma anche lavorano. Una parte del giorno poco visibile"

Mara Sattei – Le Cose Che Non Sai Di Me

"Un brano che racconta una bella storia d’amore, scritto per la persona che amo"

Sayf – Tu Mi Piaci Tanto

"Una fotografia dello stato d’animo"

J-Ax – Italia Starter Pack

"Lo starter pack è il pacchetto base per iniziare un’attività. A te Carlo ho portato per il tuo Sanremo: una camomilla, una tessera per un centro abbronzatura e delle cuffie per non sentire le mie stonature"

Fedez e Marco Masini – Male Necessario

"Un mantra per ricordare che le tempeste affrontate nella vita possono diventare opportunità"

Levante – Sei Tu

"Racconta del desiderio di esprimere l’amore, un elenco infinito delle sensazioni che l’amore ci fa provare"

Samurai Jay – Ossessione

"L’ossessione è il motore di noi ambiziosi, tocca correre!"

Ermal Meta – Stella Stellina

"Una canzone attuale, di speranza e resistenza. Parla di una bambina vista dal punto di vista di uno sconosciuto, una bambina come se fosse di tutti noi"

Elettra Lamborghini – Voilà

"Si balla, tesoro, bisogna muovere il bum bum"

Eddie Brock – Avvoltoi

"Parla di un amore struggente e della capacità di riconoscerlo"

Dargen D’Amico – Ai Ai

"Una canzone ispirata alla biodiversità delle regioni. A I fa anche un riferimento all’intelligenza artificiale"

Nayt – Prima Che

"Oggi siamo sempre più distanti, fra maschere e schermi, e io mi chiedevo se si potesse andare oltre. Il brano parla della volontà di incontrarsi"

Bambole Di Pezza – Resta Con Me

"Parla del coraggio di restare uniti anche nei momenti di difficoltà"

Leo Gassmann – Naturale

"Un grido d’amore, un invito ad andare oltre le apparenze"

Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

"Celebra la più grande promessa della vita: un sì che unisce due anime per sempre"

Maria Antonietta e Colombre – La Felicità e Basta

"Non è una canzone d’amore, la felicità è un diritto di tutti"

Michele Bravi – Prima O Poi

"Uno sguardo dolce di due persone fuori posto"

Ditonellapiaga – Che Fastidio

"Un brano pungente e ironico, racconterò tante cose che mi danno fastidio"

Chiello – Ti Penso Sempre

"Parla dell’inizio e della fine di qualcosa"

Francesco Renga – Il Meglio Di Me

"Una canzone importante, una riflessione sulla crescita personale e sull’affrontare le proprie paure"