Durante la serata finale dedicata a Sanremo Giovani, i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026 sono saliti sul palco per annunciare, secondo la tradizione inaugurata da Amadeus, i titoli delle canzoni con cui parteciperanno alla competizione.
I 30 Big in gara sono stati scelti da Carlo Conti e si aggiungeranno poi 4 Nuove Proposte, selezionate tra Sanremo Giovani e Area Sanremo.
I titoli delle canzoni dei Big in gara
Ecco tutti i titoli dei brani che ascolteremo sul palco dell’Ariston:
- Tommaso Paradiso | I Romantici
- Chiello | Ti Penso Sempre
- Serena Brancale | Qui Con Me
- Fulminacci | Stupida Sfortuna
- Ditonellapiaga | Che Fastidio
- Fedez & Marco Masini | Male Necessario
- Leo Gassmann | Naturale
- Sayf | Tu Mi Piaci Tanto
- Arisa | Magica Favola
- Tredici Pietro | Uomo Che Cade
- Sal Da Vinci | Per Sempre Sì
- Samurai Jay | Ossessione
- Malika Ayane | Animali Notturni
- Luchè | Labirinto
- Raf | Ora e Per Sempre
- Bambole di Pezza | Resta Con Me
- Ermal Meta | Stella Stellina
- Nayt | Prima Che
- Elettra Lamborghini | Voilà
- Michele Bravi | Prima O Poi
- J-Ax | Italia Starter Pack
- Enrico Nigiotti | Ogni Volta Che Non So Volare
- Maria Antonietta & Colombre | La Felicità e Basta
- Francesco Renga | Il Meglio Di Me
- Mara Sattei | Le Cose Che Non Sai Di Me
- LDA & Aka 7even | Poesie Clandestine
- Dargen D’Amico | Ai Ai
- Levante | Sei Tu
- Eddie Brock | Avvoltoi
- Patty Pravo | Opera
Le parole di Carlo Conti sulle canzoni
Al Tg1, Carlo Conti ha descritto così la selezione musicale dei Big in gara: “C’è un bel mix e una grande varietà: dal rock al pop, passando per il pop melodico, senza dimenticare i possibili tormentoni. Ci sono brani dalle sfumature molto diverse, canzoni capaci di emozionare, altre che invitano alla riflessione e altre ancora pensate per far ballare, con anche qualche ritmo di ispirazione latina. Insomma, quest’anno l’offerta musicale è davvero ampia. Non manca poi la forte presenza del rap, insieme ai ritmi più classici, alle ballad, ai pezzi più veloci: c’è davvero un po’ di tutto, forse persino più varietà rispetto allo scorso anno. Posso aggiungere che in alcuni brani sarà presente anche un’ironia intelligente. Ci saranno canzoni che fanno pensare e altre più leggere”.