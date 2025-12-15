A cura di Annalisa Accardo

Durante la serata finale dedicata a Sanremo Giovani, i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026 sono saliti sul palco per annunciare, secondo la tradizione inaugurata da Amadeus, i titoli delle canzoni con cui parteciperanno alla competizione.

I 30 Big in gara sono stati scelti da Carlo Conti e si aggiungeranno poi 4 Nuove Proposte, selezionate tra Sanremo Giovani e Area Sanremo.

I titoli delle canzoni dei Big in gara

Ecco tutti i titoli dei brani che ascolteremo sul palco dell’Ariston:

  • Tommaso Paradiso | I Romantici
  • Chiello | Ti Penso Sempre
  • Serena Brancale | Qui Con Me
  • Fulminacci | Stupida Sfortuna
  • Ditonellapiaga | Che Fastidio
  • Fedez & Marco Masini | Male Necessario
  • Leo Gassmann | Naturale
  • Sayf | Tu Mi Piaci Tanto
  • Arisa | Magica Favola
  • Tredici Pietro | Uomo Che Cade
  • Sal Da Vinci | Per Sempre Sì
  • Samurai Jay | Ossessione
  • Malika Ayane | Animali Notturni
  • Luchè | Labirinto
  • Raf | Ora e Per Sempre
  • Bambole di Pezza | Resta Con Me
  • Ermal Meta | Stella Stellina
  • Nayt | Prima Che
  • Elettra Lamborghini | Voilà
  • Michele Bravi | Prima O Poi
  • J-Ax | Italia Starter Pack
  • Enrico Nigiotti | Ogni Volta Che Non So Volare
  • Maria Antonietta & Colombre | La Felicità e Basta
  • Francesco Renga | Il Meglio Di Me
  • Mara Sattei | Le Cose Che Non Sai Di Me
  • LDA & Aka 7even | Poesie Clandestine
  • Dargen D’Amico | Ai Ai
  • Levante | Sei Tu
  • Eddie Brock | Avvoltoi
  • Patty Pravo | Opera

Le parole di Carlo Conti sulle canzoni

Al Tg1, Carlo Conti ha descritto così la selezione musicale dei Big in gara: “C’è un bel mix e una grande varietà: dal rock al pop, passando per il pop melodico, senza dimenticare i possibili tormentoni. Ci sono brani dalle sfumature molto diverse, canzoni capaci di emozionare, altre che invitano alla riflessione e altre ancora pensate per far ballare, con anche qualche ritmo di ispirazione latina. Insomma, quest’anno l’offerta musicale è davvero ampia. Non manca poi la forte presenza del rap, insieme ai ritmi più classici, alle ballad, ai pezzi più veloci: c’è davvero un po’ di tutto, forse persino più varietà rispetto allo scorso anno. Posso aggiungere che in alcuni brani sarà presente anche un’ironia intelligente. Ci saranno canzoni che fanno pensare e altre più leggere”.

 