Durante la serata finale dedicata a Sanremo Giovani, i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026 sono saliti sul palco per annunciare, secondo la tradizione inaugurata da Amadeus, i titoli delle canzoni con cui parteciperanno alla competizione.

I 30 Big in gara sono stati scelti da Carlo Conti e si aggiungeranno poi 4 Nuove Proposte, selezionate tra Sanremo Giovani e Area Sanremo.

I titoli delle canzoni dei Big in gara

Ecco tutti i titoli dei brani che ascolteremo sul palco dell’Ariston:

Tommaso Paradiso | I Romantici

| I Romantici Chiello | Ti Penso Sempre

| Ti Penso Sempre Serena Brancale | Qui Con Me

| Qui Con Me Fulminacci | Stupida Sfortuna

| Stupida Sfortuna Ditonellapiaga | Che Fastidio

| Che Fastidio Fedez & Marco Masini | Male Necessario

| Male Necessario Leo Gassmann | Naturale

| Naturale Sayf | Tu Mi Piaci Tanto

| Tu Mi Piaci Tanto Arisa | Magica Favola

| Magica Favola Tredici Pietro | Uomo Che Cade

| Uomo Che Cade Sal Da Vinci | Per Sempre Sì

| Per Sempre Sì Samurai Jay | Ossessione

| Ossessione Malika Ayane | Animali Notturni

| Animali Notturni Luchè | Labirinto

| Labirinto Raf | Ora e Per Sempre

| Ora e Per Sempre Bambole di Pezza | Resta Con Me

| Resta Con Me Ermal Meta | Stella Stellina

| Stella Stellina Nayt | Prima Che

| Prima Che Elettra Lamborghini | Voilà

| Voilà Michele Bravi | Prima O Poi

| Prima O Poi J-Ax | Italia Starter Pack

| Italia Starter Pack Enrico Nigiotti | Ogni Volta Che Non So Volare

| Ogni Volta Che Non So Volare Maria Antonietta & Colombre | La Felicità e Basta

| La Felicità e Basta Francesco Renga | Il Meglio Di Me

| Il Meglio Di Me Mara Sattei | Le Cose Che Non Sai Di Me

| Le Cose Che Non Sai Di Me LDA & Aka 7even | Poesie Clandestine

| Poesie Clandestine Dargen D’Amico | Ai Ai

| Ai Ai Levante | Sei Tu

| Sei Tu Eddie Brock | Avvoltoi

| Avvoltoi Patty Pravo | Opera

Le parole di Carlo Conti sulle canzoni

Al Tg1, Carlo Conti ha descritto così la selezione musicale dei Big in gara: “C’è un bel mix e una grande varietà: dal rock al pop, passando per il pop melodico, senza dimenticare i possibili tormentoni. Ci sono brani dalle sfumature molto diverse, canzoni capaci di emozionare, altre che invitano alla riflessione e altre ancora pensate per far ballare, con anche qualche ritmo di ispirazione latina. Insomma, quest’anno l’offerta musicale è davvero ampia. Non manca poi la forte presenza del rap, insieme ai ritmi più classici, alle ballad, ai pezzi più veloci: c’è davvero un po’ di tutto, forse persino più varietà rispetto allo scorso anno. Posso aggiungere che in alcuni brani sarà presente anche un’ironia intelligente. Ci saranno canzoni che fanno pensare e altre più leggere”.