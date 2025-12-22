La diciannovesima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta, ma il post-reality continua a far parlare sui social. Come spesso accade, gli ex concorrenti devono confrontarsi con il fanatismo dei vari fandom, che non risparmiano critiche e scatenano continuamente polemiche.

La reazione di Rasha Younes

Negli ultimi giorni, Rasha Younes ha pubblicamente reagito contro un membro del fandom dei “Jonita” (i sostenitori della coppia Anita Mazzotta e Jonas Pepe).

In un messaggio molto diretto, l’ex gieffina ha dichiarato: “Ascolta pazza esaltata, tu il mio non lo devi più nominare, mi hai stufato. Non sai un ca**o di come stanno le cose e di certo non le vengo a spiegare a te. Ti ho chiesto rispetto al di là del tuo fanatismo, ma continui a rompermi i cogl**ni! Mollami e fatti una vita se ce l’hai”.

La vicenda ha riacceso il dibattito sul rapporto tra concorrenti del GF e fan online, mettendo in luce quanto il fanatismo possa diventare invasivo.

Le “guerre” tra fandom del Grande Fratello

Il fenomeno dei fandom litigiosi non è nuovo. Negli anni, il Grande Fratello ha visto scontri social tra diverse fazioni:

Donnalisi vs Incorvassi

Gregorelli vs Prelemi

Helevier vs Shailenzo

L’ultima edizione non fa eccezione: su X (ex Twitter), continua la faida tra i Rashmer e i Jonita. Questo clima a volte porta i concorrenti a dover prendere posizione o a difendersi dagli attacchi dei fan più accesi.