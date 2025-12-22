In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Simone De Bianchi, concorrente dell’ultima edizione de Grande Fratello, ha tracciato un bilancio della sua esperienza nella Casa, raccontando i rapporti instaurati con gli altri concorrenti.

“Ho instaurato un'amicizia vera con Giulia Soponariu, Benedetta Stocchi, Mattia, Anita Mazzotta, Domenico D’Alterio, Il King e Jonas. E spero, col tempo, di riuscire a recuperare anche il rapporto con Omar e a continuare a costruire quello con Grazia”, ha spiegato.

Secondo Simone, l’amicizia vera va oltre il contesto televisivo: “Quando parlo di amicizia vera intendo qualcosa che continua anche fuori dalla Casa: c’è sentimento, rispetto e, spero, la volontà di continuare a sentirsi e vedersi con costanza. Mi piacerebbe riuscire a coinvolgerli, ognuno a modo suo, in ciò che sto facendo ora”.

Un legame speciale, secondo lui, è quello con Giulia Soponariu: “Credo che il destino abbia avuto un ruolo: ci siamo rincontrati e ho la sensazione che quel legame non finirà facilmente”. Non meno significativi sono i rapporti con gli altri coinquilini: con Benedetta ha già condiviso una cena con amici comuni, descrivendo la serata come se fossero “un gruppo unito da anni”. Con Mattia, invece, spera che la distanza non diventi un limite a una sintonia che si è creata naturalmente.

Il legame con Anita Mazzotta si basa su stima, rispetto e ammirazione reciproca, mentre Domenico D’Alterio è stato per lui come un fratello maggiore, sempre pronto a dare supporto. Francesco Rana è stato un compagno di ascolto e sostegno costante, mentre Jonas ha ricordato a Simone il valore di un vero amico, qualcuno con cui condividere stima e affetto genuino.

Domenico e Benedetta: il punto di vista di Simone

Uno dei rapporti più chiacchierati di questa edizione è stato quello tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, la cui complicità ha fatto discutere sia dentro che fuori dalla Casa. Simone ha voluto chiarire il suo punto di vista: “Prima di quello che ho vissuto io stesso in Casa, non avrei mai creduto nella possibilità di un’amicizia così intensa in quel contesto. Oggi so che i confini tra amicizia e qualcosa di diverso possono essere molto sottili, ma non è detto che non esistano. Per come li ho visti io, tutto parte da un legame forte, fatto di complicità e rispetto”.

Riguardo a eventuali tensioni o discussioni, Simone ha aggiunto: “Al posto di Valentina, avrei cercato di restare sul piano del confronto, parlando solo di ciò che era accaduto dentro la Casa. I fattori esterni possono influire, ma personalmente avrei preferito affrontarli in un secondo momento, in un contesto più adatto. È una situazione delicata e ciascuno reagisce in base alla propria sensibilità”.