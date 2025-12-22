Sophie Codegoni, diventata famosa grazie a Uomini e Donne, festeggia oggi i suoi 25 anni. Influencer e modella, è al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua carriera, ma anche per la vita privata e il percorso personale legato alla chirurgia estetica.

Chi è Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è nata a Riccione il 22 dicembre 2000. I suoi genitori, Stefano Codegoni e Valeria Pasciuti, si sono separati quando era molto piccola. Il padre vive a Milano e gestisce un locale molto noto a Como, mentre la madre risiede a Varese e ha un altro figlio, Riccardo, con cui Sophie mantiene un legame stretto.

Sophie ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo durante il liceo, posando come modella per Chiara Ferragni. Nel 2020 è diventata tronista di Uomini e Donne, dove ha scelto Matteo Ranieri, anche se la loro storia è durata solo poche settimane.

Grande Fratello Vip e la storia con Alessandro Basciano

Dopo il programma di Maria De Filippi, Sophie ha continuato la carriera di modella, lavorando anche con Taylor Mega, fino al 2021 quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Qui ha conosciuto Alessandro Basciano, con cui ha avuto una storia d’amore tormentata ma intensa.

Nel 2023 è nata la loro prima figlia, Celine Blue, e Sophie è stata scelta per interpretare la Bonas in Avanti un altro, il popolare game show di Paolo Bonolis.

Denuncia e vicenda giudiziaria

Nonostante la relazione, la situazione con Alessandro Basciano è degenerata. Alla fine del 2023, Sophie ha denunciato l’ex compagno per stalking, minacce e comportamenti violenti. Basciano è stato arrestato e rilasciato dopo 48 ore. Nell’aprile 2025, la Corte di Cassazione ha imposto per lui l’obbligo di braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento a Sophie e alla loro figlia, in attesa del processo.

Chirurgia estetica e percorso di accettazione di sé

Durante l’adolescenza, Sophie Codegoni ha avuto difficoltà ad accettare il proprio corpo. Ha raccontato a La Volta Buona che il problema non è stato il primo filler, ma il dismorfismo che ne è seguito.

Ha iniziato a 16 anni con filler alle labbra e altri ritocchi, spiegando a Verissimo: “Quando inizi a fare dei ritocchini a 15 o a 16 anni, rischi di perdere il controllo”. Con la nascita di sua figlia, però, Sophie ha deciso di tornare naturale: “Oggi sono tornata a essere me stessa e sto bene”, ha dichiarato.

Il messaggio alla sé adolescente

Sophie ha voluto lanciare un messaggio alle giovani: “Sii orgogliosa di quello che sei. Esprimi il tuo essere, non solo la tua fisicità”. La maternità le ha dato un nuovo senso di responsabilità e fiducia in sé stessa, segnando una svolta nella sua vita personale e professionale.