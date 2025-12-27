Un Natale che doveva essere dolcissimo si è rivelato più complicato del previsto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del piccolo schermo. Dopo le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona sul presunto “Sistema Signorini”, i due hanno affrontato giorni di tensione e gossip, ma hanno deciso di vivere il Natale in serenità, concentrandosi sulla loro famiglia.

Il primo Natale di Kian

Il 2025 ha portato un momento speciale nella vita della coppia: la nascita del loro primo figlio, Kian, lo scorso gennaio. Per celebrare il suo primo Natale, la famiglia ha scelto di uscire di casa e godersi una giornata di festa insieme.

Giulia ha sfoggiato una gonnellina scozzese, stivali texani e un maglioncino rosso, mentre Pierpaolo ha optato per un pantalone elegante grigio e un maglione nero. Kian ha indossato un maglioncino con la scritta: “Il mio primo Natale”. Tra giochi, regali e momenti di puro affetto, la famiglia ha vissuto un Natale sereno e allegro, lontano dal clamore mediatico.

Un messaggio dolce sui social

A immortalare la giornata, una foto pubblicata da Giulia Salemi nelle sue Instagram Stories: la famiglia abbracciata, felice e unita. Accompagnata dalla frase “Tutto qui” con un cuoricino, la foto sottolinea come l’amore per il piccolo Kian e la loro famiglia venga prima di tutto, anche davanti agli scandali e al gossip.

Cinque anni d’amore: la dedica di Giulia a Pierpaolo

Oltre al Natale, la coppia ha festeggiato il loro quinto anniversario. Giulia ha condiviso parole dolcissime per Pierpaolo: “Cinque anni fa un bacio sotto il vischio ha cambiato tutto. Da lì, una strada fatta di noi: tra montagne russe, sfide, risate e un amore che è cresciuto fino a diventare casa. Oggi siamo in tre, e ogni giorno scopriamo un nuovo motivo per scegliere ancora noi. Buon anniversario Pierino”.