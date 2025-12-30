Il 31 dicembre, Stefania Orlando sarà in Piazza del Popolo a San Miniato (PI) per il concerto di fine anno. Per l’occasione, la showgirl e conduttrice ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Siena, nella quale ha deciso di fare chiarezza su quali tra i suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello è riuscita a creare un legame autentico e duraturo.

“Dopo la fine del Grande Fratello ho mantenuto diversi rapporti importanti. Sono rimasta in contatto con Amanda e Luca, mi sento con Iago e ovviamente con Tommaso e Mavi. Al mio compleanno sono stati quasi tutti molto carini e questo mi ha davvero piacere”.

Non sono mancati gli auguri anche da Jessica Morlacchi e Shaila Gatta, con la quale ogni tanto si scambiano qualche messaggio. Stefania ha sottolineato anche i legami con Pamela Petrarolo, Javier Martinez ed Helena Prestes.

Il commento sul “Caso Signorini”

Inevitabile il tema che riguarda Alfonso Signorini. La conduttrice lo conosce da oltre vent’anni e ha lavorato con lui durante la stagione di I fatti vostri insieme al grande Fabrizio Frizzi.

“Conosco Alfonso da più di 20 anni, ci ho lavorato insieme per una stagione a I fatti vostri, con il grande Fabrizio Frizzi. Ho avuto con lui un bellissimo rapporto e umanamente mi dispiace per tutta la shitstorm che gli sta arrivando addosso”.

Poi ha aggiunto: “È giusto che la procura faccia le sue indagini ed è giusto che chi, eventualmente, ha sbagliato, paghi. Così come non è giusta tutta questa gogna che sta subendo.

I processi vanno fatti in tribunale. È tremendo quello che sta succedendo sul web, dove è già stata emessa la sentenza. Io dico solo che sia fatta giustizia nel modo più consono”.