Mattia Scudieri e Grazia Kendi sono stati protagonisti di una live sui social, durante la quale hanno raccontato come stanno vivendo i primi giorni fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Dal reality alla vita reale: la nascita del loro amore

Durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Grazia e Mattia si sono avvicinati mostrando un forte interesse reciproco. L’ex gieffino siciliano, però, era già impegnato. La compagna, notando la vicinanza tra i due gieffini, aveva deciso di fare un passo indietro, alimentando voci su un possibile allontanamento. In realtà, la rottura con la sua ex è avvenuta successivamente, e oggi Mattia è felice accanto a Grazia.

Live sui social: cinquemila fan collegati

Nelle scorse ore, la coppia ha fatto una diretta insieme, raccontando ai fan l’evoluzione del loro rapporto. La live ha attirato oltre cinquemila utenti, curiosi di scoprire come stessero andando le cose tra i due.

Durante la diretta, Mattia e Grazia si sono mostrati complici e affiatati, tra risate e scherzi, svelando anche cosa apprezzano di più l’uno dell’altra:

Grazia su Mattia : “Mi piace il sorriso e gli occhi";

: “Mi piace il sorriso e gli occhi"; Mattia su Grazia: “Mi piace il naso, è particolare. Anche gli occhi sono belli. E il suo carisma è qualcosa di unico”.

Capodanno insieme e curiosità dei fan

La coppia ha confermato che passerà il Capodanno insieme: “Io sono contenta, lo passeremo insieme e il locale lo conosco già, ci sono già stata e mi piace molto”.

Infine, rispondendo alla domanda più gettonata dei fan su perché stiano insieme, la coppia ha scherzato: “Perché siamo insieme? Bella domanda, è una delle più gettonate, secondo voi perché siamo insieme?”.