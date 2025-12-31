A poco meno di un anno dalla conclusione dell’edizione 2024-2025 del Grande Fratello, Zeudi Di Palma continua ad avere un seguito elevatissimo. L’ex Miss Italia può ancora contare su una fanbase estremamente attiva e determinata, tanto da trasformare il sostegno online in vere e proprie donazioni economiche.

Le Zeudiners scatenate: 4.000 euro donati durante una live TikTok

Come riportato dai colleghi di Biccy, durante una recente diretta TikTok, le fan di Zeudi Di Palma, conosciute come Zeudiners, hanno effettuato donazioni per un totale di circa 4.000 euro in poche ore. Un dato che conferma quanto l’affetto nei confronti dell’ex gieffina sia rimasto intatto anche dopo la fine del reality.

Il regalo shock: un’Audi A3 Sportback da oltre 31mila euro

Nei mesi scorsi, decine di sostenitrici si erano già organizzate per un regalo decisamente fuori dal comune: un’auto di lusso. L’idea era quella di acquistare per Zeudi Di Palma un’Audi A3 Sportback, dal valore superiore ai 31.000 euro.

I fan avevano persino scelto il colore nero, ritenuto il preferito dell’ex Miss Italia. L’iniziativa, partita da alcuni profili social molto seguiti, aveva trovato subito ampio consenso, con l’invito a partecipare a una raccolta fondi su GoFundMe per riuscire a consegnare l’auto entro lo scorso novembre.

La raccolta fondi dopo il Grande Fratello: obiettivo 50mila euro

Non era la prima volta che le Zeudiners dimostravano il loro sostegno in modo concreto. Poche settimane dopo la finale del Grande Fratello, era stata infatti lanciata un’altra raccolta fondi con l’obiettivo di “risarcire Zeudi Di Palma di un’ingiustizia subita”, ovvero la mancata vittoria del reality show.

In quell’occasione, la cifra prefissata aveva fatto discutere: 50.000 euro l’obiettivo dichiarato, una somma che aveva acceso il dibattito sui social tra sostenitori e critici.