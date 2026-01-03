Il futuro del Grande Fratello Vip è sempre più incerto e al centro delle discussioni televisive. Tra una data di partenza a rischio, una concorrente vip “saltata” all’ultimo momento e il nodo della conduzione dopo l’addio di Alfonso Signorini, Mediaset sta valutando attentamente le prossime mosse. Le decisioni definitive non sono ancora state prese, ma le indiscrezioni iniziano a delineare uno scenario preciso.

Quando inizia il Grande Fratello Vip: data a rischio

La nuova edizione del Grande Fratello Vip era inizialmente prevista per l’inizio di marzo 2026. Questa collocazione strategica nel palinsesto di Mediaset era pensata per rilanciare il format, dopo una stagione complessa e ricca di polemiche.

Tuttavia, negli ultimi giorni la situazione sarebbe cambiata. Dopo il “caso Signorini”, i vertici del gruppo televisivo avrebbero deciso di prendersi del tempo per riflettere sul futuro del programma. Secondo le indiscrezioni, non si esclude nemmeno una stagione di stop, necessaria per ripensare il format e ridargli freschezza.

Al momento, la data di partenza resta congelata, e il ritorno del reality più discusso d’Italia non è più così scontato.

Cast a sorpresa: Aida Yespica “saltata” all’ultimo momento

Sul fronte del cast, arriva una rivelazione che ha già fatto discutere il pubblico. L’influencer e esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato che Aida Yespica sarebbe stata scelta per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

La showgirl venezuelana, volto storico del mondo dei reality, sembrava un nome forte per la nuova edizione, ma la sua candidatura sarebbe improvvisamente saltata, per motivi ancora non resi noti.

Chi sostituirà Alfonso Signorini alla conduzione

Ancora più delicata è la questione della conduzione. Se il Grande Fratello Vip dovesse effettivamente tornare in onda, Alfonso Signorini non sarà più al timone.

Mediaset starebbe valutando esclusivamente profilo femminili come nuove conduttrici. Tra i nomi più accreditati: