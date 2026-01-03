Dopo la travagliata fine della storia d’amore con Martina De Ioannon, oggi fidanzata con Gianmarco Steri, Ciro Solimeno si è rimesso in gioco a livello sentimentale accettando di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’obiettivo del giovane campano è trovare la sua vera anima gemella.

Il passato con Martina De Ioannon: nessun rimpianto

Intervistato dalla rivista ufficiale della trasmissione, Ciro Solimeno è tornato a parlare della sua storia con Martina, rivelando cosa cambierebbe, se potesse tornare indietro. Il tronista ha spiegato di non essere una persona che rimugina sul passato e di non avere rimpianti, consapevole che tutto accade per un motivo.

"Se le cose sono andate in un certo modo, ci sarà sicuramente un motivo", ha dichiarato Ciro.

Amore e caratteristiche personali

Ciro Solimeno ha ammesso di essere una persona impulsiva nelle scelte amorose, ma spera di diventare più razionale in futuro, senza perdere quella componente istintiva che lo caratterizza.

Parlando dei suoi sentimenti, Ciro ha confessato di essere geloso, ma di vivere questo sentimento in modo sano, come sintomo di un amore sincero. Nelle relazioni, è molto romantico e non sopporta le bugie, che rappresentano ciò che più gli fa perdere la pazienza.

La nuova esperienza a Uomini e Donne

Riguardo al suo nuovo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi, Ciro Solimeno ha condiviso le sue aspettative: vuole mostrare tutti i lati del suo carattere, anche quelli che nella precedente esperienza non erano emersi.

Il tronista desidera far capire al pubblico che è una persona buona e autentica, e che il suo lato un po’ “furbetto” non ha mai intenzioni negative.