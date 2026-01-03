Dopo le festività natalizie, Simona Ventura ha fatto un bilancio sull’ultima edizione del Grande Fratello, conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice si è detta soddisfatta del lavoro svolto, sottolineando come il programma non abbia chiuso “malissimo”.

“Il 2025? È stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro. E anche come ascolti non è andata malissimo”, ha dichiarato la conduttrice.

Gli ascolti del Grande Fratello: dati e confronto

Secondo i dati ufficiali, l’edizione condotta da Simona Ventura è stata la meno seguita di sempre, con una media del 14,93% di share.

Per fare un confronto con l’anno precedente, l’edizione vinta da Jessica Morlacchi aveva chiuso al 16,76% di share. Ancora prima, l’edizione nella quale a trionfare era stata Perla Vatiero aveva registrato il 18,59% di share. L’ultima edizione VIP, vinta da Nikita Pelizon, aveva raggiunto il 20,58% di share.

Il futuro di Simona Ventura: il documentario su Padre Pio

Quando il giornalista del Corriere della Sera le ha chiesto se condurrà di nuovo il Grande Fratello Vip, Simona Ventura non ha dato risposte definitive. Ha però anticipato il suo nuovo progetto: un documentario su Padre Pio.

“Lui è il santo contemporaneo più amato al mondo. È morto nel 1968, è dunque moderno, ed è stato proclamato santo nel 2002, non senza problemi e contestazioni, peraltro”, ha spiegato la conduttrice.