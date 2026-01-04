Il Grande Fratello continua a essere una vera e propria fucina di amori: alcuni nati sotto le telecamere sono riusciti a superare la prova del tempo, altri hanno portato alla creazione di famiglie solide, mentre molti si sono infranti lontano dai riflettori.

Oggi, però, arriva una notizia che segna la fine della relazione tra Federica Petagna e Stefano Tediosi è ufficialmente terminata.

La crisi e l’addio definitivo

Dopo aver attraversato diversi momenti di difficoltà e incomprensioni, Federica Petagna e Stefano Tediosi non sono riusciti a ritrovare l’equilibrio necessario per proseguire il loro percorso insieme. A confermare la rottura è stata proprio Federica, che ha deciso di condividere la notizia direttamente con i fan attraverso un post pubblicato sui social.

Il messaggio di Federica Petagna sui social

Nel suo messaggio, Federica Petagna ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla fine della storia, sottolineando una profonda distanza nei valori e nel modo di intendere l’amore: “La storia con Stefano è finita. Dopo tante cose successe ho capito che abbiamo valori, rispetto e un’idea di amore purtroppo completamente diversi. Nonostante tutto porterò ciò che è stato nel cuore, senza rancore. Grazie a tutti voi per aver creduto nella nostra coppia”.