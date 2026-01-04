Nei giorni scorsi è scattato l’allarme tra i Rashmer, i fan della coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello 2025. La decisione dei due ex gieffini di trascorrere il Capodanno separati, annunciata dalla stessa Rasha durante una live su TikTok, ha immediatamente acceso dubbi e preoccupazioni tra i sostenitori della coppia.

Rasha Younes e Omer Elomari, una storia nata al Grande Fratello

Rasha Younes e Omer Elomari si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura.

Dopo un iniziale periodo di esitazione da parte dell’ex gieffina di origini palestinesi, tra i due è nato un sentimento autentico che, settimana dopo settimana, si è trasformato in una relazione sempre più solida.

Conclusa l’esperienza televisiva, la coppia ha continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere, condividendo momenti di vita quotidiana, dirette social e festività con i fan, rafforzando ulteriormente il legame con il pubblico.

Natale insieme e dediche speciali: poi l’annuncio che spiazza i fan

Durante le festività natalizie, Rasha e Omer hanno trascorso il Natale insieme, coinvolgendo migliaia di follower attraverso live molto seguite sui social. Il 25 dicembre ha avuto un significato speciale: oltre al Natale, si celebravano infatti il compleanno della mamma di Rasha e quello dello stesso Omer.

Per l’occasione, Rasha ha organizzato una torta di compleanno personalizzata con una dedica che ha fatto il giro del web: “27 anni che mi aspettavi”.

Proprio quando i fan erano certi di vedere la coppia festeggiare insieme anche l’arrivo del nuovo anno, è arrivata la notizia inattesa.

Capodanno separati, ma nessuna crisi: parla Rasha Younes

Martedì 30 dicembre, durante una live su TikTok, Rasha Younes ha chiarito la situazione, spiegando che lei e Omer Elomari non avrebbero passato il Capodanno insieme: “Non ci siamo lasciati, ma facciamo il Capodanno separati”.

Le parole hanno generato immediatamente il panico tra i follower, ma la gieffina ha voluto rassicurare tutti, smentendo qualsiasi voce di crisi: “Stanno scrivendo di tutto, ma io e Omer non ci siamo lasciati. Non è successo nulla. Ieri abbiamo deciso di passare il Capodanno separati”

La spiegazione: famiglia, rispetto e scelte condivise

Rasha ha poi spiegato le ragioni della decisione, sottolineando che si tratta di una scelta serena, condivisa e dettata dal rispetto reciproco: “Io salirò da lui per il mio compleanno. C’è la famiglia di Omer: l’ho ‘rubato’ a loro per Natale e compleanno, quindi trovo giusto così”.

Le immagini che zittiscono le voci di crisi

A conferma di quanto dichiarato, nelle ultime ore Rasha e Omer si sono mostrati insieme sui social, condividendo immagini da uno splendido chalet di montagna. Scatti che hanno messo definitivamente a tacere le voci su una presunta crisi e rassicurato i fan sulla solidità della coppia nata al Grande Fratello.