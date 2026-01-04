Dopo la pausa natalizia, cresce l’attesa per il ritorno in televisione di due dei programmi più seguiti del pomeriggio di Canale 5: Uomini e Donne e Amici. I fan dei format targati Maria De Filippi si chiedono da giorni quando andranno in onda le nuove puntate. Ora, finalmente, sono state rese note le date ufficiali.

Stop natalizio per Uomini e Donne e Amici

Nel corso di questa stagione televisiva, Uomini e Donne e Amici stanno registrando ascolti molto alti, confermandosi tra i programmi più amati dal pubblico italiano. Il dating show e il talent show continuano a coinvolgere ogni giorno migliaia di telespettatori grazie alle storie dei tronisti, delle dame e dei cavalieri, e al percorso degli allievi della scuola di Amici.

Come da tradizione, però, le due trasmissioni si sono fermate durante le festività natalizie, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come evolveranno le dinamiche in studio.

Quando torna Uomini e Donne su Canale 5

A comunicare le date di ripartenza sono stati i canali social ufficiali dei programmi. Uomini e Donne tornerà in onda mercoledì 7 gennaio, con la prima puntata del nuovo anno, nel consueto orario delle 14:45 su Canale 5.

Il pubblico potrà così tornare a seguire le nuove conoscenze, i confronti e gli immancabili colpi di scena del dating show più longevo della televisione italiana.

Le date del ritorno di Amici

Nella stessa giornata di mercoledì 7 gennaio riprenderà anche il daytime di Amici, con gli aggiornamenti quotidiani dalla scuola. Il pomeridiano di Amici, invece, tornerà domenica 11 gennaio alle ore 14:00, con il classico appuntamento in studio e le esibizioni degli allievi.

Tra pochi giorni, quindi, Uomini e Donne e Amici riprenderanno regolarmente la loro programmazione su Canale 5. L’attesa è alta e il pubblico è pronto a scoprire cosa è successo durante la pausa e quali sorprese riserveranno le prossime puntate.