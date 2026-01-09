Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e il cast di conduttori e ospiti continua a prendere forma. Dopo i nomi già confermati come Max Pezzali, Aurora Leone, Nicola Savino ed Ema Stokholma, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, ci saranno anche Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sul palco del Teatro Ariston accanto a Carlo Conti.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani al Festival

Stefano De Martino, attualmente volto di Affari Tuoi, e Brenda Lodigiani, nuova conduttrice di Bake Off – Dolci In Forno, saranno ospiti e co-conduttori durante il Festival e il Dopofestival.

Parpiglia scrive: “In arrivo Brenda Lodigiani (come anticipato) e presenti, tra Festival e DopoFestival, molti visi già visti a Ballando con le Stelle. In una delle serate, tra gli ospiti ci sarà Stefano De Martino, che inizia a tastare il terreno”.

Altri nomi sul tavolo: chi potrebbe essere co-conduttrice

Negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi rumor sulla possibile presenza di Samira Lui come co-conduttrice del Festival. La notizia è stata però smentita dalla diretta interessata, che durante uno sketch con Gerry Scotti ha dichiarato: “Se andrò a Sanremo? No, no, ho male ai piedi: per quello non me ne vado, resto qua con lei”, facendo riferimento alla sua partecipazione a La Ruota Della Fortuna, che non si fermerà durante la settimana sanremese.

Oltre a lei, AdnKronos ha fatto i nomi di Andrea Delogu, Francesca Fialdini e di Barbara D’Urso come possibili co-conduttrici, tutte figure legate all’ultima stagione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, la presenza della conduttrice partenopea è stata smentita da Giuseppe Candela su Dagospia, che ha confermato: “La notizia non trova conferme, al Festival per ora si avvicina solo Andrea Delogu”.