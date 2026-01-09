Momenti di paura e grande shock per Stefania Orlando, derubata durante le festività di Capodanno nella sua abitazione a Roma. La showgirl ha raccontato l’accaduto in una testimonianza intensa rilasciata a La Volta Buona, ricostruendo nel dettaglio le ore drammatiche vissute durante il furto.

Il racconto di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha spiegato di essersi accorta dell’effrazione solo la mattina successiva: «Sono tornata a casa il 1° gennaio e la mattina dopo mi sono accorta che sono entrati dal mio salotto, forzando le inferiate».

Durante la notte, la showgirl aveva sentito rumori sospetti, ma senza collegarli subito a un furto: «Pensavo fosse la vicina che faceva macello di notte, verso le 2. La mattina mi sono svegliata, sono uscita dalla mia camera da letto – dove per fortuna mi ero chiusa dentro a chiave – e ho visto tutto quello che è successo».

La scena inquietante

Davanti ai suoi occhi si è presentata una scena drammatica: «Finestra spalancata, grata aperta, porta accostata della casa senza chiavi dietro. Ho sentito un brivido dentro di me, ho capito che mi sono entrate persone dentro casa».

La consapevolezza di quanto sarebbe potuto accadere se non fosse stata chiusa in camera ha sconvolto ulteriormente Stefania Orlando: «Per fortuna ero chiusa dentro, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere. Sono rimasta molto traumatizzata».

Le conseguenze del trauma

Il furto ha avuto impatti immediati sulla quotidianità della showgirl: «Non ho più dormito da sola, adesso con amici e amiche che si alternano».