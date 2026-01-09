Nathaly Caldonazzo è stata una delle showgirl e attrici più iconiche degli anni ’90, volto amatissimo della televisione italiana e protagonista di una lunga carriera tra cinema, teatro e piccolo schermo. Dopo anni lontana dai riflettori, oggi Nathaly torna a raccontarsi in un’intervista a LolloMagazine, ripercorrendo la sua vita, le sue scelte e il rapporto con il mondo dello spettacolo.

Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip affronta anche temi delicati dell’attualità mediatica, tra cui la vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e Antonio Medugno, ex gieffino della sua stessa edizione, tra bufere mediatiche e risvolti giudiziari.

Nathaly Caldonazzo sul matrimonio: “Mi sposo ad aprile”

Dopo anni lontana dalla tv, Nathaly svela i suoi progetti: «Sto preparando due spettacoli teatrali, ho scritto un film di cui vorrei fare la regia e mi sposo ad aprile. Questi sono i programmi di adesso».

Riguardo al suo carattere: «Sì, il carattere diretto sicuramente lo confermo. Ho fatto i reality perché sono un esperimento sociale molto interessante, dai quali ho imparato e disimparato tante cose. Li ho fatti sempre con grandissima curiosità».

E in amore? «Eh, in amore sono stata fino ad oggi una bisbetica indomata. Adesso, col fatto che ho deciso di prendere marito, sicuramente mi sono un po’ ammansita. Voglio evitare tutti gli sbagli passati e sono pronta a voltare pagina».

Il Grande Fratello Vip: un’esperienza che l’ha segnata

Nathaly Caldonazzo ricorda il reality come un’esperienza intensa: «Il Grande Fratello, come tutti gli altri reality, è stato un esperimento sociale dal quale ho imparato e disimparato. Hai a che fare con varie sfaccettature di personalità, situazioni diverse, e tutto è sotto la lente di ingrandimento».

Rifarebbe l’esperienza? «Solo se potessi condurlo».

Sui reality oggi: «Hanno stancato perché non c’è mai una novità. Forse solo Temptation Island rimane divertente e interessante. Il resto è spesso la solita cosa».

Antonio Medugno e la vicenda Signorini: il punto di vista di Nathaly

Nella sua edizione del Grande Fratello Vip, Nathaly ha conosciuto Antonio Medugno, oggi al centro delle polemiche per la vicenda con Alfonso Signorini. «Ci siamo voluti bene fin da subito. Quando lui è entrato nella Casa ero fragile, ma ci siamo trovati subito. Siamo stati un’àncora di salvezza l’uno per l’altro».

Riguardo alle accuse in corso: «Non l’abbiamo mai accennata tra di noi. Sapevo che Signorini è omosessuale ma non avevo idea di quello che è stato raccontato. Mi dispiacerebbe se fosse vero, perché Alfonso nei miei confronti è sempre stato gentile e molto educato».

Sulla fragilità di Antonio: «L’ho visto veramente depresso fin dal primo giorno. Era affranto e so che anche altri ragazzi possono confermare».

Un consiglio a Medugno: reagire alla gogna mediatica

Ultimamente Nathaly ha sentito Medugno e gli ha dato un consiglio: «Gli ho detto di non stare fermo a subire tutto quello che si dice di lui. Devi dare una risposta, parlare. I leoni da tastiera e gli haters possono uccidere in un nano secondo».

Secondo Nathaly, chi tace acconsente: «Non voglio sapere i dettagli di quello che è successo, ma l’ho consigliato di parlare e lui ha seguito il mio consiglio».