Le accuse mosse da Fabrizio Corona e Antonio Medugno contro Alfonso Signorini hanno ormai superato i confini del semplice gossip, trasformandosi in un vero e proprio caso giudiziario.

Tutto è iniziato con la denuncia del conduttore del Grande Fratello per la diffusione di materiale privato (chat e fotografie), seguita dalla querela dell’ex gieffino Antonio Medugno per estorsione e violenza, accuse che sono state però smentite dal direttore editoriale di Chi.

Vip divisi: chi difende Corona e chi si schiera con Signorini

Se da un lato alcuni ex concorrenti squalificati del Grande Fratello Vip hanno preso le parti di Corona e Medugno, dall’altro non mancano personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di difendere Alfonso Signorini.

Tra questi spicca Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, che per due stagioni è stato opinionista del GF Vip.

Pupo: “Su Signorini metterei la mano sul fuoco”

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il cantante di Gelato al Cioccolato ha liquidato l’intera vicenda come un susseguirsi di fake news: “Vicinanza al conduttore anche da parte di Enzo Ghinazzi, che per due stagioni è stato al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. L’artista ha derubricato l’intera vicenda come un susseguirsi di fake news, sostenendo che sulla correttezza di Alfonso Signorini metterebbe la mano sul fuoco”.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Pupo ha riconosciuto che Signorini, come molti uomini di spettacolo, può avere atteggiamenti “borderline”, ma ha escluso qualsiasi collegamento con le accuse emerse negli speciali Falsissimo – Il Prezzo del Successo: “Sono stato a stretto contatto con Alfonso Signorini per due intense stagioni del Grande Fratello Vip, durante il periodo del Covid. Credo di conoscerlo abbastanza bene. Sicuramente, come in quasi tutti noi che facciamo questo mestiere, ci sono atteggiamenti discutibili o borderline, ma secondo me nulla a che vedere con quello che gli stanno gettando addosso”.

Difesa anche del sistema Grande Fratello

Enzo Ghinazzi ha poi difeso non solo il conduttore, ma l’intera macchina del Grande Fratello, composta da autori e professionisti di Mediaset ed Endemol: “Non dobbiamo dimenticare che il deus ex machina del GF Vip e Nip non è solo il conduttore. Dietro ci sono società e addetti ai lavori di primissimo livello: Mediaset, Endemol, capi progetto e autori che conosco molto bene e su molti dei quali metterei la mano sul fuoco”.

Infine una previsione su come potrebbe concludersi la vicenda: “A mio avviso anche questa situazione si risolverà in un nulla di fatto e andrà ad aggiungersi al lunghissimo elenco di fake news che stanno togliendo qualità e gioia al nostro lavoro. L’unica vera colpa che abbiamo è non esserci opposti, anzi aver contribuito a creare questo mondo. E questo è grave”.