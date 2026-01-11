Nella giornata di ieri, dalla Turchia è arrivata la notizia del fermo di Can Yaman, celebre attore turco, per possesso di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso di un blitz delle forze dell’ordine all’interno di ben nove locali della movida di Istanbul, che ha portato al fermo di oltre 20 personaggi famosi, tra attori e giornalisti.

Il fermo e il rilascio di Can Yaman

A poche ore dall’arresto, Can Yaman è stato rilasciato. Secondo quanto riportato da TvBlog, fonti turche hanno svelato i dettagli dei controlli e dei prossimi sviluppi legali.

Durante la perquisizione condotta dagli agenti della gendarmeria in uno dei night club della città, all’attore sono state trovate sostanze stupefacenti. In gergo, si tratta di “drops”, pastiglie eccitanti a base di oppiacei. Tuttavia, nel verbale ufficiale si parla più genericamente di “uyuşturucu madde”, termine che identifica le sostanze narcotiche illegali.

Test tossicologici per Can Yaman e Selen Görgüzel

Oltre a Can Yaman, è stata fermata anche l’attrice Selen Görgüzel, 46 anni, una delle star più famose della televisione turca. Entrambi sono stati sottoposti a analisi e test tossicologici presso l’Istituto di Medicina Legale di Istanbul (Adli Tıp Kurumu).

I prelievi ematici serviranno a stabilire se gli attori avessero assunto sostanze nelle ore precedenti l’arresto e se queste corrispondano a quanto sequestrato durante i controlli.

Prossimi sviluppi

Le autorità turche continueranno le indagini nei prossimi giorni, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti nei locali notturni della città.