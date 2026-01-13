Tra le coppie più discusse di Temptation Island, quella composta da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo ha attirato grande attenzione, soprattutto dopo la fine del programma.

Durante il percorso nel villaggio, Rosario era molto apprezzato dal pubblico per il suo comportamento misurato e pacato, in contrasto con molti altri concorrenti. Lucia, invece, desiderava che il fidanzato facesse un passo avanti nella loro relazione, accettando di andare a convivere.

Il percorso a Temptation Island

Dopo un espediente di Lucia per solleticare la gelosia di Rosario, i due uscirono insieme dal programma. Tuttavia, fuori dal villaggio le cose non andarono come sperato.

Rosario, non convinto della totale fedeltà di Lucia nei confronti del tentatore con cui aveva creato complicità, rifiutò di andare a convivere. Durante la puntata del “mese dopo”, scoprì attraverso una telefonata con il tentatore che Lucia aveva effettivamente avuto contatti con lui una volta fuori dal villaggio. Decise così di lasciarla.

Successivamente, a Rosario fu proposto il trono di Uomini e Donne, ma non si sedette mai sul trono, poiché Lucia rivelò che subito dopo aver accettato la proposta, i due avevano avuto nuovamente intimità. Nonostante i successivi appelli di Lucia a tornare insieme, Rosario declinò.

Nuova frequentazione di Rosario Guglielmi

Negli ultimi mesi, però, la vita sentimentale di Rosario sembra essere ripartita. Alcuni avvistamenti hanno mostrato Rosario al cinema a Roma, in Piazza della Repubblica, molto complice con una ragazza durante la visione del film di Zalone.

Recentemente, Lorenzo Pugnaloni ha svelato l’identità della nuova frequentazione di Rosario: si tratta di Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island e Bonas di Avanti un Altro.

Al momento, né Rosario né Ilaria hanno confermato la relazione. Fonti riportano che Ilaria avrebbe anche bloccato Lucia Ilardo su Instagram, suggerendo una certa volontà di mantenere riservata la nuova frequentazione.