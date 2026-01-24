Un episodio di razzismo avvenuto a Milano ha profondamente colpito Tommaso Zorzi, che ha deciso di raccontarlo pubblicamente sui social, visibilmente commosso. Il co-conduttore di “Cortesie per gli ospiti” ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ha condiviso la sua esperienza mentre si trovava al parco a passeggiare con il suo cane.

Il racconto di Tommaso Zorzi sui social

Tra le lacrime, Tommaso Zorzi ha spiegato di essere stato avvicinato da una ragazza nera che, poco prima, aveva subito commenti razzisti da parte di alcuni ragazzi presenti nel parco.

“Volevo raccontarvi una cosa che mi è successa oggi. Ero al parco col cane e una ragazza nera mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini, poco più indietro, fare dei commenti razzisti su di lei”, ha raccontato Zorzi.

La giovane, spaventata, ha chiesto a Zorzi di accompagnarla fino all’uscita del parco perché non si sentiva al sicuro.

“Non mi sentivo mai capitato di provare questa sensazione”

Il momento ha segnato profondamente il conduttore televisivo, che ha riflettuto su quanto accaduto e sul significato di non sentirsi al sicuro per il colore della propria pelle.

“Mi ha chiesto se potevo accompagnarla perché non si sentiva sicura. Giuro, è una roba che mi ha distrutto il cuore”, ha aggiunto.

Zorzi ha poi ammesso di non aver mai vissuto prima una situazione simile: “Non mi è mai capitato. Non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa veramente non sentirsi al sicuro. Il fatto che questa ragazza abbia chiesto di accompagnarla mi ha distrutto”.

La riflessione finale: “Per certi versi è un mondo brutto”

Il racconto si è concluso con una riflessione amara sul clima sociale attuale e sugli episodi di discriminazione che ancora oggi avvengono quotidianamente.

“Un po’, per certi versi, questo è veramente un mondo brutto”, ha detto Tommaso Zorzi, lasciando un messaggio forte che ha scosso i suoi follower.