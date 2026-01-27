Martedì 20 gennaio, presso la chiesa di San Michele, sulla collina di Sant’Alfonso a Torre del Greco, si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Non ci sono foto scattate dai fotografi durante la cerimonia funebre, ma alcuni presenti hanno rivelato che accanto al conduttore napoletano c’era anche Belen Rodriguez.

La conferma della presenza di Belen Rodriguez

A confermare la partecipazione della showgirl argentina è stato il settimanale Nuovo: “De Martino dà l’addio al papà e a consolarlo nel momento del dolore c’era la sua ex moglie. La showgirl corre al funerale del padre del presentatore di Affari Tuoi. La legava all’ex suocero un affetto sincero. Chi era presente alla cerimonia racconta che lei era sopraffatta dalle lacrime”.

Anche il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha confermato la notizia, aggiungendo che Belen Rodriguez era visibilmente commossa: “Questo per Stefano è un momento molto difficile perché ha da poco perso il papà. In lacrime a sostenere Stefano c’era proprio la sua ex moglie. Perché va bene lasciarsi, è umano, ma farsi la guerra e dimenticare il bene sarebbe diabolico e non è il loro caso. Rivedere lei che in un momento di fragilità di Stefano ha scelto di stargli a fianco fa molto piacere a tutti i fan dell’ex coppia. Le relazioni possono finire, ma i rapporti importanti rimangono”.

Perché è finita tra Belen e Stefano De Martino

Sempre durante l’intervista a Caterina Balivo, Riccardo Signoretti ha svelato alcune informazioni sul motivo della fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, basate su quanto riferito da alcune amiche della showgirl: “Tra i due non è finita perché era finito l’amore. Il motivo della rottura è che, nonostante i sentimenti e la grande attrazione, non sono mai riusciti a trovare un equilibrio che permettesse loro di restare insieme. Ci hanno provato e riprovato, ma certamente dopo Stefano, un amore stabile, duraturo e progettuale Belen non l’ha più ritrovato”.