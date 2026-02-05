Il profilo Instagram di Fabrizio Corona è stato riattivato nella mattinata di oggi. I suoi 2,3 milioni di follower hanno nuovamente avuto accesso ai post dell’ex re dei paparazzi, segnando un ritorno inatteso dopo la sospensione dei suoi account avvenuta lo scorso 3 febbraio.

Il ritorno di Corona accolto dai fan

Il ritorno di Fabrizio Corona sui social è stato accolto con entusiasmo dagli utenti. Un utente ha commentato: “Profilo riattivato… Ora avanti verso lo scacco matto al potere”. Il messaggio invita a non fermarsi con Falsissimo, il format di YouTube, e a continuare a “scoperchiare” quello che Corona definisce il “sistema Mediaset”.

Oltre al profilo personale, è tornato visibile anche l’account dedicato a Falsissimo. Resta però un’incognita: per quanto tempo rimarranno attivi questi account?

Perché i social di Corona erano stati oscurati

Pochi giorni fa, un portavoce di Meta aveva spiegato la decisione: “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta”.

Anche il legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha commentato la vicenda: “Non so il perché della rimozione, ma è a rischio la libertà di parola. È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia. Le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere, e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio”.