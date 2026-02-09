Il debutto di Sanremo 2026 si avvicina e, come sempre, le polemiche non mancano. Il direttore artistico Carlo Conti punta sull’usato sicuro, confermando la presenza di uno dei volti più amati del Festival.

Il ritorno di Nino Frassica

Secondo quando rivelato da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi dice” in pubblicazione sul numero di Chi in edicola da mercoledì 11 febbraio, dopo aver partecipato all’edizione 2025 come co-conduttore della seconda serata e dopo numerose ospitate negli anni precedenti, il comico siciliano Nino Frassica tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2026.

In questo periodo, Frassica è protagonista della quindicesima stagione di “Don Matteo” su Rai1 ed è nel cast fisso di “Che tempo che fa” sul Nove, confermando così la sua presenza costante nella televisione italiana.

Andrea Pucci fa un passo indietro

La notizia che ha sorpreso molti riguarda invece Andrea Pucci, che ha deciso di ritirarsi dalla kermesse a meno di due settimane dall’inizio dell’evento musicale.

In un comunicato stampa, Pucci ha spiegato le motivazioni del suo addio, parlando di un periodo difficile e di tensioni personali e familiari. Il comico ha dichiarato: «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili».