Nuovo importante annuncio su Sanremo 2026. Questa mattina Carlo Conti, ospite a La Pennicanza di Fiorello, ha svelato ufficialmente i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco Suzuki in Piazza Colombo durante il Festival.
Una rivelazione che arricchisce ulteriormente il cast musicale della prossima edizione della kermesse, in programma dal 24 al 27 febbraio 2026, e che conferma la volontà di portare sul palco grandi nomi della musica italiana, tra pop, cantautorato e band storiche.
Sanremo 2026: gli artisti sul palco Suzuki serata per serata
Ecco il calendario completo degli artisti che si esibiranno in Piazza Colombo:
- Martedì 24 febbraio: Gaia
- Mercoledì 25 febbraio: Bresh
- Giovedì 26 febbraio: The Kolors
- Venerdì 26 febbraio: Francesco Gabbani
- Sabato 27 febbraio: I Pooh
Tra i nomi annunciati spiccano due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, Gaia e The Kolors, artisti molto amati dal pubblico giovane e già affermati nel panorama pop italiano.
Grande attesa anche per Francesco Gabbani, vincitore del Festival in passato, e per lo storico gruppo de I Pooh, che promettono di regalare un momento emozionante al pubblico dell’Ariston e di Piazza Colombo.
Ospiti musicali: possibili arrivi di Riccardo Cocciante e Caterina Caselli
Secondo quanto anticipato da Il Messaggero, oltre ai già annunciati I Pooh, potrebbero essere ufficializzati prossimamente altri grandi ospiti musicali.
Tra i nomi che circolano ci sarebbero:
- Riccardo Cocciante
- Caterina Caselli
Gli ospiti già confermati a Sanremo 2026
Intanto, sono già stati annunciati altri protagonisti della musica italiana:
- Tiziano Ferro, ospite nella prima serata
- Achille Lauro, atteso nella terza serata
- Possibile presenza di Eros Ramazzotti, in attesa di conferma ufficiale per la serata di giovedì
Presenza fissa per tutte le sere sarà Laura Pausini, che affiancherà Carlo Conti nel ruolo di co-conduttrice.